Venäjä värvää ulkomaalaisia ja siirtolaisia sotaan – taustalla huoli presidentinvaaleista

Venäjä on laajentanut sen sotilaiden rekrytointikampanjan ulkomaalaisiin ja siirtolaisiin, kertoo Brittitiedustelun tuore raportti. Venäjän asevoimien rekrytointi-ilmoituksia on julkaistu ainakin Armeniassa ja Kazakstanissa.

Armeniassa ja Kazakstanissa erilaisia verkkopalveluissa on julkaistu ilmoituksia, jossa tarjotaan 495 000 ruplan alkumaksua ja alkaen 190 000 ruplan suuruista kuukausipalkkaa Venäjän asevoimiin liittyjille. Alkumaksu vastaa noin 4 700 euroa ja kuukausipalkka noin 1 800 euroa.

Ilmoituksia on julkaistu tietojen mukaan ainakin kesäkuusta lähtien. Esimerkiksi Kazakstanin pohjoisosissa sijaitsevassa Qostanain alueella on pyritty vetoamaan paikalliseen etniseen Venäjän väestöön.

Venäjä on lisäksi ainakin toukokuusta alkaen pyrkinyt rekrytoida Keski-Aasiasta saapuneita siirtolaisia sotaan lupaamalla heille venäjän kansalaisuuden sekä jopa lähes 4 000 euron kuukausipalkan. Venäjällä oleskelee ainakin kuusi miljoonaa keskiaasialaista siirtolaista.

Osa siirtolaisista on myös suoraan pakotettu asepalvelukseen. Mariupoliin saapuneilta uzbekistanilaisilta rakentajilta oli tietojen mukaan takavarikoitu passit ja heidät pakotettiin Venäjän asevoimien palvelukseen.

Brittitiedustelun mukaan ulkomaalaisten hyväksikäyttö antaa Kremlille mahdollisuuden lisäresursseihin hankkimiseen Ukrainan sotaan venäläisten uhrilukujen kasvaessa.

Venäjän aiemmat omiin kansalaisiin kohdistuneet rekrytointikampanjat eivät ole keränneet suosiota.

Venäjällä poliittisen johdon katseet suuntautuvat jo vuoden 2024 presidentinvaaleihin, jolloin epäsuosittuja oman maan kansalaisiin kohdistuvia näkyviä rekrytointikampanjoita halutaan tulevina kuukausina välttää.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 September 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2023