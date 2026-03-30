Venäjä varoittaa kansalaisia: Älkää puhuko brittidiplomaateille

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on varoittanut maan kansalaisia välttämään kaikenlaista yhteydenpitoa Britannian diplomaatteihin, uutisoi Financial Times.
Varoitus tulee sen jälkeen, kun Venäjä karkotti Britannian Moskovan-suurlähetystön toisen sihteerin vakoilusyytösten takia.
FSB väitti maanantaina havainneensa, että kyseinen brittivirkamies oli ilman virallista statusta toimiva tiedusteluagentti, joka oli yrittänyt hankkia arkaluonteista tietoa epävirallisissa tapaamisissa venäläisiltä talousasiantuntijoilta.
Venäjän kaksi valtiollista televisiokanavaa esitti videoklippejä, joiden sanottiin olevan piilokameroilla ja seurannalla kuvattuja. Niiden väitettiin näyttävän diplomaatin tapaamassa pankkiireja ja taloustieteilijöitä.
Lisäksi näytettiin kuvaa tapahtumasta, joita kanavat väittivät epäilyttäväksi hiihtoretkeksi, jonka brittivirkamies teki kahden muun brittidiplomaatin kanssa asetuotantotehtaan läheisyydessä.
FT:n mukaan Britannian ulkoministeriö kuvaili Venäjän syytöksiä ”täydeksi hölynpölyksi” ja osaksi yhä aggressiivisempaa ja koordinoidumpaa häirintäkampanjaa brittiläisiä diplomaatteja vastaan.
FSB ilmoitti määränneensä brittiläisen virkamiehen poistumaan Venäjältä kahden viikon kuluessa. Turvallisuuspalvelu suositteli myös, että venäläiset pysyvät erossa tapaamisista Britannian diplomaattien kanssa ilman ulkoministeriön ennakkolupaa välttääkseen ”kielteiset seuraukset, mukaan lukien rikosoikeudellisen vastuun”.