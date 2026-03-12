Venäjä ”valtasi” entisen konsulaattinsa: Puola haastoi oikeuteen

Puolan pohjoisessa Gdanskin kaupungissa Venäjä on ripustautunut entisen konsulaattinsa kiinteistöön niin tiukasti, että tilanne muistuttaa talonvaltausta. Venäjä kieltäytyy luovuttamasta käyttämäänsä kiinteistöä ja pitää sitä omanaan, vaikka konsulaatti lopetettiin jo kuukausia sitten.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski ilmoitti marraskuussa, että peruuttaa Venäjän konsulaatin toimiluvan vastauksena Venäjän Puolassa masinoimiin sabotaaseihin. Konsulaatin henkilökunnalle annettiin aikaa poistua Puolasta jouluaattoon mennessä.

Joulun alla Gdanskin varapormestari Emilia Lodzińska kertoi puolalaisen radiokanava RMF24:n mukaan, että Venäjän suurlähetystön hallinnollinen ja tekninen työntekijä majoittuu Stefana Batorego -kadun kiinteistöissä numero 13 ja 15, eli Venäjän konsulaatin kiinteistöissä.

Kiinteistö on käytännössä edelleen Venäjän panttivankina ja vuokrat maksamatta vähintään kymmeneltä vuodelta. Puolan yleisradioyhtiö Polskie Radion mukaan pelkkiä vuokrasaatavia on noin 5,5 miljoonaa zlotya ja korot nostavat summan noin 8,5 miljoonaan. Euroissa velka on himpun alle kaksi miljoonaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Kiinteistöt ovat Venäjän federaation käytössä, eikä niihin ole pääsyä, Gdanskin pormestari Aleksandra Dulkiewiczin esikunnasta kerrottiin puolalaiselle Onet-lehdelle pari viikkoa sitten.

Pormestarin edustaja kertoi, että kaupunki neuvottelee tiiviisti Puolan ulkoministeriön kanssa ja koordinoi näin toimenpiteitä talonvaltaukseksi muuttuneen entisen konsulaattikiinteistön tilanteesta.

Venäläiset diplomaatit ovat käyttäneet konsulaattia ja sen kiinteistöjä sodanjälkeisestä ajasta lähtien. Vuonna 1951 Puolan kansantasavalta ja Neuvostoliitto allekirjoittivat sopimuksen rakennuksen vapaasta käytöstä. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kiinteistöstä tuli Puolan valtiokonttorin omaisuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puola on ulkoministeriönsä ohjeen mukaisesti perinyt kiinteistöstä käyttömaksua vuodesta 2013 alkaen. Venäjä ei ole maksanut näitä maksuja kertaakaan, eikä konsulaatti ole vastannut asiaa koskeneisiin pyyntöihin. Gdanskin kaupunki arvioi, että pelkästään vuoteen 2023 mennessä Venäjä oli aiheuttanut itselleen 5,5 miljoonan zlotyn eli noin 1,3 miljoonan euron maksurästit. Lisäksi maksurästeistä oli kertynyt tässä ajassa korkoa yli 700 000 euroa.

Puolan ulkoministeriö on käynnistänyt oikeusprosessin kiinteistön haltuun saamiseksi ja velkojen perimiseksi. Kanne on Onetin mukaan jätetty Puolan pääsyyttäjänvirastoon tammikuussa.

Gdanskin pormestarin mukaan Venäjä on perustellut kiinteistöön ripustautumista omalla laintulkinnallaan. Venäjä on päätellyt, että konsulaattikiinteistö kuuluu heille vastineena Venäjän valtiolla Gdańskissa vuodesta 1716 lähtien sijainneelle toiselle konsulaattirakennukselle, joka hankittiin tsaari Pietari I:n määräyksestä. Venäjä, tai itse asiassa Neuvostoliitto, menetti kiinteistön kesällä 1941. Neuvostoliittoa ei ole ollut olemassa enää lähes 35 vuoteen, ja Puolassa noudatetaan Puolan lakeja. Virallisen kiinteistörekisterin mukaan Stefana Batorego -kadun kiinteistön omistaa Puolan valtio.