Venäjä valmis neuvottelemaan Ukrainan kanssa Moskovassa

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi Itäisessä talousfoorumissa Vladivostokissa olevansa valmis yhteydenpitoon Ukrainan kanssa, mutta kyseenalaisti, onko Kiovalla poliittista tahtoa päästä sopimuksiin keskeisistä kysymyksistä, kertoo Ukrainan disinformaation torjuntakeskus Euromaidan Pressin mukaan.

Putin väitti, että Ukraina on aiemmin sulkenut pois suorat yhteydenotot Venäjän kanssa, mutta nyt ”pyytää niitä”. Hän hylkäsi rauhanneuvottelut kolmannessa maassa ”Kiovalta liiallisena pyyntönä” ja ehdotti Moskovaa ensisijaiseksi tapaamispaikaksi.

– Ukraina haluaa tapaamisen, olen valmis, tulkaa. Me tarjoamme työolosuhteet ja turvallisuuden, Putin sanoi.

Hän julisti niin ikään, että Venäjä pitäisi kaikkia Ukrainan alueella olevia ulkomaisia joukkoja ”laillisina tuhottavina kohteina”. Hän lisäsi, että Ukrainan ja Venäjän turvallisuustakuita ei ole vakavasti keskusteltu Moskovan kanssa korkealla tasolla.

Ukrainan disinformaation torjuntakeskus sanoi Putinin lausuntojen vahvistaneen, että hän hylkää rauhanehdotukset ja käyttää neuvotteluvalmiutta koskevaa retoriikkaa viivyttelytaktiikkana.

– Putin jatkaa viivyttelyä esittäen tarkoituksella hyväksymättömiä neuvotteluvaatimuksia, mutta ei juurikaan enää peittele, ettei hän aio sopia mistään. Pakotteita ja painostusta Venäjää vastaan on vahvistettava, keskus totesi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vastasi, että Putin teeskentelee, ettei hän tarvitse rauhaa tai sopimuksia, mutta globaali paine voi muokata Venäjän intressiä sodan lopettamiseen.

– Jos haluatte, ettei tapaamista ole, kutsukaa minut Moskovaan, Zelenskyi vastasi Putinin kutsuun.