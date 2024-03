Venäjän mukaan Ukraina ja länsimaat auttoivat terrori-iskussa Moskovaan

Venäjä väittää edelleen Ukrainan ja länsimaiden avustaneen Moskovassa perjantaina tehdyssä konsertti-iskussa, jossa kuoli yli 130 ihmistä ja loukkaantui yli 180. Venäjän sisäisen turvallisuuspalvelun FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin mukaan Ukraina ja länsimaat olivat mukana auttamassa iskussa, jonka suorittivat ”radikaalit islamistit”. Asiasta kertoo esimerkiksi The Moscow Times.

Bortnikov piti lehdistötilaisuuden tiistaina.

– Uskomme, että iskun valmistelivat sekä radikaalit islamistit itse että, luonnollisesti, läntiset tiedustelupalvelut ja Ukrainan tiedustelupalvelut liittyvät tähän suoraan, Bortnikov sanoi venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Bortnikov väitti myös, että tapahtumien kulku viitaa Yhdysvaltojen, Britannian ja Ukrainan osallisuuteen terrori-iskussa. Bortnikov painotti, että epäillyt olivat pakenemassa Ukrainaan. Toisaalta, myös Valko-Venäjän itsevaltaisesti itsensä presidentiksi nimittänyt Vladimir Putinin tukija Aljaksandr Lukašenka väitti, että epäillyt pyrkivätkin Valko-Venäjälle.

– He eivät päässeet Valko-Venäjälle. Heidän ohjaajansa ymmärsivät, että se oli mahdotonta. Sillä kun Venäjä nostaa turvallisuustasoaan, niin teemme mekin. Me nostimme taisteluvalmiutta ja he näkivät sen, joten he kääntyivät pois ja lähtivät Venäjän ja Ukrainan raja-alueelle, Lukašenka sanoi Valko-Venäjän uutistoimisto Beltan mukaan.

Venäjällä myös liittovaltion turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev kommentoi Telegramissa toimivalle uutiskanava Shotille tämän kysyessä onko syyllinen ISIS vai Ukraina, että ”totta kai se oli Ukraina”.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimii presidentti Vladimir Putin. Siihen kuuluvat pysyvinä jäseninä duuman ja liittoneuvoston puhemiehet, ulkomaantiedustelu SRV:n johtaja, presidentinhallinnon johtaja, FSB:n johtaja eli Alexandr Bortnikov sekä pääministeri, puolustusministeri sekä sisä- ja ulkoministerit.

Liittovaltion turvallisuusneuvoston roolia kummasteltiin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Monet asiantuntijat arvioivat, että turvallisuusneuvoston kautta sen johtaja Putin sai virheellistä tietoa siitä, kuinka helppoa Kiovan valloittaminen voisi olla. Turvallisuuspalveluiden johtajat ovat Putin hallinnossa presidentin keskeisiä neuvonantajia.

Herääkin kysymys, halutaanko mielikuvaa Ukrainan syyllisyydestä jakaa nyt presidentille vai presidentiltä venäläisille. Ukraina itse on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa perjantaina Moskovan lähellä tapahtuneeseen terrori-iskuun.