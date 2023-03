Venäjä uhkailee Ruotsia ja Suomea: Nato ei lisää turvallisuutta

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov varoittaa yhä tehokkaampien aseiden lähettämisen Ukrainaan lisäävän vastakkainasettelua Naton ja Venäjän välillä.

– Me todellakin varoitamme tästä, Rjabkov sanoi toimittajille Genevessä.

Rjabkovin kommenteista kertoo tässä Svenska Dagbladet. Vaikutusvaltainen venäläisdiplomaatti vastasi mediatilaisuudessa pienen toimittajajoukon kysymyksiin. Rjabkovilta kysyttiin esimerkiksi Ruotsin väläyttämästä mahdollisuudesta toimittaa joskus tulevaisuudessa hävittäjäkoneita Ukrainaan.

– Heidän, jotka puoltavat hävittäjien lähettämistä Ukrainalle, tulisi olla varovaisia. Tämä olisi hyvin vaarallinen askel Rjabkov sanoi.

Venäläisministerin puheet heijastelevat Moskovan sotapropagandaa. SvD:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tavoitteena on esittää väitteitä, joita jotkut länsipoliitikot voivat käyttää Ukraina-avun vastustamisen tukena.

Sergei Rjabkov puhui myös ”vaarallisesti kiihtyvästä” jännitteiden kasvusta Naton ja Venäjän välillä viime kuukausina. Ministeri ei ottanut kantaa siihen, että jännitteet ovat kasvaneet, koska Venäjä aloitetti suursodan Ukrainassa.

– Naton pääkaupungeissa on tartuttu ajatukseen, että jos tietyillä alueilla [Ukrainassa] pannaan vastaan, Venäjä päihitetään. Ihmiset ovat menettäneet käsityksensä siitä, miten vaarallista tällainen ajattelu on. Me tulemme saavuttamaan tavoitteemme. Siitä ei ole epäilystäkään.

Ruotsalaistoimittaja kysyi Sergei Rjabkovilta tilaisuudessa mielipidettä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin ja niiden vaikutuksesta Itämeren turvallisuusympäristöön.

– On varsin valitettavaa, että Ruotsi on matkalla Natoon. Me olemme aina olleet tätä laajentumista vastaan. Kyse on huolestuttavimmasta kehityskulusta vuosikymmeniin.

SvD:n artikkelissa huomautetaan, ettei Rjabkov ottanut tässäkään kohdassa kantaa siihen, kuinka Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Nato-mielipiteeseen Suomessa ja Ruosissa.

Rjabkovin mukaan uusien jäsenten liittyminen Natoon vaarantaa Euroopan turvallisuutta.

Hänen mukaansa Naton jäsenyyden saatetaan uskoa parantavan turvallisuutta, mutta oikeasti käy päinvastoin.

– Ja Venäjä tulee ehdottomasti ryhtymään vastatoimiin tässä tilanteessa oman turvallisuutemme takaamiseksi, Sergei Rjabkov sanoi.

Ruotsin ulkopoliittisen instituutin tutkija, Venäjä-asiantuntija Martin Kragh arvioi Rjabkovin kommenttien olevan ”klassista voimapuhetta”, jonka juuret ulottuvat aina Neuvostoliiton aikoihin. Tässä kaikki maalataan lännen syyksi. Kragh toteaa venäläisten sivuuttavan täysin sen, että Venäjä on tässä tilanteessa hyökkäävä osapuoli ja että Ukrainalla on kansainvälisen lain nojalla oikeus puolustaa itseään.

Geneven Graduate Instituten kansainvälisen historian professori Jussi Hanhimäen mielestä Ruotsin hävittäjiin liittyvä uhkailu on osa Venäjän strategiaa, jossa pyritään jakamaan julkista mielipidettä Ukrainan aseavusta Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

– Venäläiset ovat hyvinkin tietoisia siitä, että on tiettyjä poliitikkoja, jotka voivat käyttää näitä uhkauksia argumenttina hävittäjien lähettämistä vastaan.