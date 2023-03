Venäjä tuo taas rintamalle 60 vuotta vanhoja panssarivaunuja

Britannian puolustusministeriön maanantaina julkaiseman tiedustelurapotin mukaan Venäjän armeija on käyttänyt jälleen 60 vuotta vanhoja T-62-panssarivaunuja jatkuvien raskaiden menetysten seurauksena.

Lisäksi on ”realistinen mahdollisuus”, että 1. Kaartin panssariarmeija, eli Venäjän eliittipanssarijoukot, varustetaan uudelleen T-62-vaunuilla.

Ministeriön mukaan noin 800 T-62-vaunua on otettu varastoista ja varustettu paremmilla tähtäysjärjestelmillä, jotka ”erittäin todennäköisesti parantavat” niiden suorituskykyä yötaistelujen aikana.

Raportissa todetaan myös, että Ukrainassa on viime päivinä käytetty myös venäläisiä panssaroituja BTR-50-miehistönkuljetusvaunuja, jotka otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 1954.

Britannian mukaan nämä vanhemmat panssarivaunumallit ovat alttiita monille haavoittuvuuksille nykyaikaisella taistelukentällä, koska niistä puuttuu reaktiivinen panssarointi eli omasuojajärjestelmä, jonka tarkoitus on estää vaunuun osuvan onteloammuksen tai nuoliammuksen läpäisy.

Ukrainan pääesikunnan mukaan Venäjä on menettänyt sodan alusta lähtien sunnuntaihin mennessä 3 423 panssariajoneuvoa, 6 703 panssaroitua taisteluajoneuvoa ja 5 307 muuta ajoneuvoa.

According the UK Ministry of Defense Russia is increasingly equipping their main forces not only with obsolete T-62M but also with even more obsolete BTR-50. #Ukraine pic.twitter.com/h9lLLPEWrh

