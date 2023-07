Venäjä-tuntija listaa: Näin Joe Bidenin on nyt toimittava

Venäjän tappio hyökkäyssodassaan olisi suuri voitto niin demokratialle, vapaudelle, lännelle kuin Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenillekin, kirjoittaa nimekäs ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund. Hänen mukaansa Ukrainan voitto on Bidenin hallinnolle jopa elintärkeä.

Åslund listaa Twitter-ketjussaan viisi toimenpidettä, jotka USA:n on tehtävä varmistaakseen Ukrainan voiton.

– Yhdysvaltain täytyy julistaa, että sen tavoitteena on Ukrainan voitto (eikä vain, että se tukee Ukrainaa niin kauan kuin se kestää), Åslund toteaa ensimmäiseksi kohdaksi.

Biden on saanut ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoilta kovaakin arvostelua haluttomuudestaan julistaa maan varsinaista tavoitetta Ukrainan puolustussodan suhteen. Verkkouutiset on kertonut asiasta muun muassa tässä.

Åslundin mukaan Ukrainalle on annettava moderneja hävittäjiä, kuten F-16-koneita tai Gripeneitä niin pian kuin mahdollista. Sen asevoimille on myös annettava lupa hyökätä mihin tahansa sotilaskohteeseen Venäjän rajojen sisäpuolella.

– Ukrainaa ei saa enää pakottaa olemaan helppo saalis, hän vaatii.

Neljäs kohta on Ukrainalle annettavat pitkän kantaman ohjusjärjestelmät ja niin suuri määrä ammuksia, kuin se voiton varmistamiseksi tarvitsee. Viidenneksi Åslund nimeää Ukrainan kutsumisen Naton jäseneksi ja tiekartan tarjoamisen jäsenyyden toteuttamiseksi.

Viidennen kohdan tueksi Åslund on linkittänyt 46 ulkopolitiikan asiantuntijan allekirjoittaman avoimen kirjeen, jossa vaaditaan Ukrainan jäsenyydelle tiekarttaa. Kirjeen allekirjoittajissa on muun muassa tutkijoita, entisiä diplomaatteja ja evp-kenraaleja.

Kirje julkaistiin Politicossa keskiviikkona.

– Tuloksena olisi vakaampi, turvallisempi ja vauraampi transatlanttinen yhteisö, kirjeessä todetaan.

For the #Biden administration, it is vital that Ukraine wins over Russia. It would be a great victory for democracy, freedom, the West & @POTUS. Therefore, the US needs:

1. Declare that its goal is Ukraine's victory (not only that it supports Ukraine for as long as it takes).

