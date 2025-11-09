Venäjä teki Ukrainaan sijoittuvan räiskintäpelin: Kukaan ei pelaa sitä

Venäjällä kehitetty, Ukrainaan sijoittuva räiskintäpeli ei ole saanut käytännöllisesti katsoen ollenkaan pelaajia. Lanseerausvaiheessa ”Venäjän vastaukseksi Counter-Strikelle” nimitetty sotapeli floppasi melkein heti päästyään Steamin jakeluun.

Squad22: ZOV -pelissä pelaaja on venäläinen joukkueenjohtaja, joka ohjaa sotilaita venäläisten hyökätessä Mariupoliin, Melitopoliin ja muihin ukrainalaisiin kaupunkeihin. Ukrainan sotilaat kuvataan tutun propagandistisessa sävyssä jossa he esimerkiksi käyttävät huumeita.

Peli julkaistiin yhdysvaltalaisomisteisella Steam-pelialustalla 28. toukokuuta. Steamilla on avoimeen dataan perustuva analytiikka, SteamDB, josta voi tarkastella eri pelien menestystä. Riippumaton venäjänkielinen Vot Tak -julkaisu perehtyi Squad22:iin ja SteamDB:n dataan. Se havaitsi, että puoli vuotta julkaisun jälkeen tätä peliä ei pelaa enää kukaan.

Squad22:n huippuhetket Steam-alustalla nähtiin julkaisua seuranneena päivänä toukokuun lopussa: sitä pelasi tuolloin noin 50 pelaajaa. Suosio alkoi laskea lähes heti: kesäkuussa pelaajia oli vielä joitakin kymmeniä, heinäkuussa enää noin viisi päivässä. Verkkouutisten tarkastellessa Steamin tietoja pelistä viikonloppuna oli pelissä paikalla vain yksi pelaaja.

Venäjällä on omakin pelialusta, VKPlay, mutta sen data ei ole avointa. VKPlayssa Squad22 on saanut Vot Takin mukaan 286 arviota. Steamissa pelillä on yli 600 arviota. Tämän perusteella voitaneen päätellä, ettei Squad22 ole ollut jättihitti Venäjälläkään.

Peliä markkinointiin ahkerasti. Siitä kirjoittivat Venäjän valtio-ohjauksessa olevat mediat, esimerkiksi uutistoimisto Ria Novosti sekä Izvestia-lehti. Pelin kehitti venäläinen pelifirma SPN Studio, joka kertoo verkkosivuillaan tekevänsä ”aktiivisesti yhteistyötä Venäjän ministeriöiden ja muun hallinnon kanssa”.

Kun Squad22:n demo esiteltiin Venäjän aseteollisuusmessuilla elokuussa 2024, kertoi SPN studion johtaja Alexandr Tolkatš että Venäjän puolustusministeriö oli auttanut pelinkehitystä 20 asiantuntijan voimin. Keskeneräisestä pelistä väläyteltiin koulutustyökalua venäläisille kadeteille.

Kun Squad22 julkaistiin, väitti Tolkatš väitti Izvestiassa, että se on suuri menestys Yhdysvalloissa. Vertailun vuoksi: Counter-Strike 2, johon Venäjä halusi uutuuttaan verrattavan, oli viikonloppuna Steam-alustan suosituin peli. Sitä pelasi Steamissa tarkasteluhetkellä runsaat 1,1 miljoonaa ihmistä.