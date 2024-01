Venäjä teki jälleen massiivisen iskun – videot näyttävät tuhot Kiovassa

Venäjä on iskenyt eri puolille Ukrainaa jälleen lukemattomilla droneilla ja ohjuksilla.

Räjähdyksiä ja tulipaloja on raportoitu eri puolilta pääkaupunki Kiovaa. Ainakin yksi on kuollut ja 16 viety sairaalaan iskuista asuinrakennuksiin, pelastustyöt ovat kesken. Teslan autoliike ja viereinen kaasuasema roihuavat ilmiliekeissä Kiovassa.

Harkovassa on tämän aamun ohjusiskussa kuollut ainakin yksi ja yli 40 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Yhden venäläisohjuksen kerrotaan tippuneen omalle puolelle Voronežin alueelle lähellä Ukrainan rajaa ja aiheuttaneen tuhoa paikallisessa kylässä.

Ukrainan parlamentin jäsen Kira Rudik kertoo X-viestialustalla, että hänen kotinsa on osittain raunioina.

– Minulla on pieniä vammoja, mutta olen elossa. Tulipaloja on joka puolella. Venäjä, tulet maksamaan tämän, Rudik sanoo.

Tuhoisten iskujen sarja on jälleen koventanut vaatimuksia lisätä läntistä tukea Ukrainalle.

– [Vladimir] Putin eskaloi kolmatta päivää peräkkäin ja suuntaa koko rakettiarsenaalinsa kollegoihini ja ystäviini Kiovassa ja koko Ukrainassa. Taikasanat ”niin kauan kuin on tarpeen”, eivät riitä, vaan pitkän kantamaan aseet ja harkintavalta käyttää niitä halutessaan, kommentoi X-viestialustalla Kanadan Ukrainan ex-suurlähettiläs Roman Waschuk.

– Miten meitä voisi auttaa, aloittaa puolestaan korruption vastaisen säätiön johtaja ja ukrainalainen kansalaisaktivisti Daria Kaleniuk päivityksensä.

Hän toteaa, että Putinin tuomitseminen ja syvän huolen esittäminen ei ole vastaus.

– Ottakaa haltuun Kremliltä lännessä pidätetyt 300 miljardia dollaria ja antakaa Ukrainan käyttää ne aseisiin. Älkää näyttäkö pelkoa. Antakaa Ukrainan iskeä sotilaskohteisiin Venäjän sisällä. Nopeuttakaa F-16:den toimituksia, Kaleniuk sanoo.

Kyiv after Russian missile attack. pic.twitter.com/1g8fo14HHz — Clash Report (@clashreport) January 2, 2024

Additional Footage from the Tesla Dealership in Kyiv which is currently Burning following a Russian Missile Strike. pic.twitter.com/sQeIyDgRhj — OSINTdefender (@sentdefender) January 2, 2024

Morning in Kyiv. pic.twitter.com/WC3Cw0go65 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 2, 2024

⚡️As a result of enemy shelling in 🇺🇦Kyiv, a Tesla car dealership and fuel tanks are on fire pic.twitter.com/qVmIlsNzpG — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 2, 2024

Fires are continuing to Burn in several Districts across Kyiv as a result of Russian Missile Impacts and Falling Debris from Successful Interceptions. pic.twitter.com/8Rh0RRcmdH — OSINTdefender (@sentdefender) January 2, 2024

As you know, we are restricted from publishing russian missile arrivals and it's results, locations, etc. here in #Ukraine

Meanwhile, during todays' massive missile strike in the Voronezh region of russia, a russian missile fell and destroyed half a village. Small! pic.twitter.com/bvlIbiNrF6 — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) January 2, 2024

All over #Kyiv this morning. Without long range missiles and lifted restrictions to strike russia's territory back this 'russian show for peace' might last just forever and cost the Ukrainians – Ukraine! pic.twitter.com/VRdGW4qbb9 — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) January 2, 2024

Reports that one of the Russian missiles fell off in Russia's Voronezh during a missile attack on Ukraine. A Russian village has been destroyed by a Russian missile. pic.twitter.com/z12sRh9K6W — Clash Report (@clashreport) January 2, 2024

Impact crater in a residential area of the Darnyts'kyi District, Kyiv, after Russian missile strikes this morning. pic.twitter.com/CrHsyAXFa2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 2, 2024

Mass Russian Shahed Doodlebug flying bomb attack ongoing in central and southern Ukraine. Ukrainian Air Force said earlier “dozens” of the killer drones ha entered Ukrainian airspace. Some heading west, while air alert in the capital Kyiv has just sounded. pic.twitter.com/x31iqVnjZx — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 2, 2024

How to help us?

Don’t condemn Russia.

Don’t express deep concerns.

Confiscate Kremlin’s $300bln kept across Western countries, and let Ukraine spend it on weapons.

Don’t express fear. Allow Ukraine to strike military targets inside Russia.

Speed up with F-16 delivery. — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) January 2, 2024

For the third day in a row, #Putin is escalating, throwing #Russia’s whole conventional rocket arsenal at my colleagues and friends in #Kyiv and across #Ukraine. Incantations of “as long as it takes” won’t cut it. Long-range weaponry and discretion to use it on launchers will. https://t.co/psXHdqxqyI — Roman Waschuk 🌻🍒 (@WaschukCanUA) January 2, 2024