”Venäjä täytyy pysäyttää – siksi lännen on voitettava pelkonsa”

Jatkuvilla ohjusiskuillaan kaupunkeihin ja energiainfrastruktuuriin Venäjä pyrkii kanadalaisjuristi Daniel Bilakin mukaan pakottamaan Ukrainan neuvottelupöytään. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on hänen mukaansa suoraan sanonut, että siviilien pommittaminen päättyy, kun Ukraina taipuu kaikkiin Venäjän vaatimuksiin.

– Vladimir Putinin pommituskampanja on syössyt maan pimeyteen ja jättänyt kymmenet miljoonat ukrainalaiset ilman lämpöä, sähköä ja vettä. Tämä tapahtuu talven kynnyksellä, kun lunta on jo maassa ja lämpötila nollan alapuolella. Edessämme on humanitaarinen katastrofi, jonka mittasuhteita on vaikea kuvitella, Ukrainan aluepuolustusjoukkojen riveissä palveleva Daniel Bilak sanoo Atlantic Councilin julkaisemassa artikkelissa.

– Iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä vastaan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi täyttää terrorismin oppikirjamääritelmän, Bilak toteaa.

Euroopan parlamentin tällä viikolla tekemää päätöstä yhtyä Naton ja Euroopan neuvoston parlamentaaristen yleiskokousten ratkaisuihin Venäjä julistamisesta terrorismin valtiolliseksi tukijaksi hän pitää aiheellisena ja historiallisesti merkittävänä.

Euroopan vapauden puolesta

Ukrainalaiset ovat Bilakin mukaan toistaiseksi osoittaneet hämmästyttävää sitkeyttä Venäjän hyökkäyksen edessä. Yhä useampi kysyy kuitenkin vihaisena ja turhautuneena, miksi Ukrainan kumppanit antavat Putinin hyökätä avoimesti ja rankaisematta ukrainalaisia siviilejä vastaan.

– Putin pommittaa rutiininomaisesti Ukrainan siviiliväestöä, koska hän tietää, ettei hänellä ole vaaraa vastatoimista. Pelko Venäjän eskalaatiosta näyttää halvaannuttaneen länsimaat, Bilak sanoo.

– Olen kokenut tätä sotaa yhdeksän kuukauden ajan, ja tiedän, että tyhjät lausunnot rohkaisevat Putinia vain entisestään lisäämään raakuutta ja terroria ukrainalaisia siviilejä kohtaan. Olemme kerta toisensa jälkeen nähneet, kuinka Putin laajentaa tuhoamisoperaatiotaan Ukrainassa ja odottaa sitten kansainvälisiä vastatoimia. Kun sellaisia ei tule, hän jatkaa eteenpäin. Bilak toteaa.

Jos läntiset johtajat haluavat rauhaa, heidän on hänen mukaansa voitettava pelkonsa Venäjän eskalaatiosta ja osoitettava sellaista päättäväisyyttä, johon Vladimir Putin ei voi olla suhtautumatta vakavasti.

– Läntisillä johtajilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus kukistaa Putin Ukrainassa uhraamatta ensimmäistäkään omaa sotilasta. Ukrainalaiset ovat osoittaneet olevansa sitkeitä, peräänantamattomia ja päättäväisiä. He ovat valmiita taistelemaan maansa eloonjäämisen ja Euroopan vapauden puolesta. He pyytävät vain, että länsi voittaa pelkonsa Putinin Venäjää kohtaan ja antaa Ukrainalle ne välineet, jotka se työn loppuun saattamiseen tarvitsee.