Venäjä on ryhtynyt kampittamaan Väli-Amerikassa sijaitsevaa Ecuadoria estämällä sen banaanintuontia ja pyrkimällä hiekoittamaan sen neilikanvientiä EU-maihin. Taustalla arvioidaan olevan vastatoimi siitä, että Ecuador luovuttaa Yhdysvaltain avustuksella vanhaa asekalustoaan Ukrainaan.

Ecuadorin hallinto ilmoitti tammikuun lopulla, että se hyväksyy Yhdysvaltain ehdotuksen maan puolustusvoimien vanhemman aseistuksen vaihtamisesta kehittyneempiin amerikkalaisaseisiin. Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut, että se lähettää Ecuadorilta saamansa aseet Ukrainalle. Ei kulunut montaa päivää, kun Venäjä jäädytti viiden ecuadorilaisen banaaniyhtiön maahantuonnin. Venäjän eläin- ja kasvinsuojelun valvontaviranomainen Rosselkhoznadzor väittää, että Ecuadorista tulleissa banaaneissa on ollut ryhäkärpäsiä.

Kyseiset Megaselia Scalaris-lajin kärpäset ovat kellertäviä, hedelmäkärpäsen kaltaisia hyönteisiä, joita kutsutaan myös ruumisarkkukärpäsiksi. Ne syövät ja munivat kaikkeen mätänevään, myös jo haudatuissa arkuissa. Ne ovat melko yleisiä lämpimän ilmaston hyönteisiä, jotka Venäjän johtama Euraasian talousunioni on julistanut tuholaislajiksi.

Rosselkhoznadzorin toimista kertonut venäläinen uutistoimisto Interfax kirjoitti, että kyseiset kärpäset levittävät koleraa. Ei, että ryhäkärpäset saattavat levittää koleraa, vaan että ne nimenomaan tekevät niin.

Ecuadorin kasvinvalvontaviranomainen Agrocalidad sanoi paikalliselle Expreso-lehdelle, että noin 13 000 Venäjälle viedystä banaanikuormasta vain 0,3 prosentissa oli todettu näitä kärpäsiä. Agrocalidadin mukaan kyse ei siis tosiaan ole minkäänlaisesta riskistä Venäjälle.

Ecuador tuottaa maailmalle noin 6,6 miljoonaa tonnia banaaneja vuosittain. Se on maailman viidenneksi suurin banaanintuottaja. Kaikkein suurin on Intia, jonka puoleen Venäjä ilmoittikin kääntyneensä jo aiemmin, jotta venäläisten banaanien saanti turvattaisiin. Mutta Ecuadorille Venäjä on melko suuri vientikohde: noin viidennes koko Ecuadorin banaaniviennistä kohdistui viime vuonna Venäjälle.

Venäjän banaanitoimet ajoittuvat sopivasti samalle viikolle, kun Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sätti Ecuadoria sen presidentin joulukuussa tekemästä ratkaisusta. Presidentti Daniel Noboa tarttui Yhdysvaltojen tarjoukseen luopua asevoimien vanhemmasta aseistuksesta, luovuttaa ne Yhdysvalloille ja saada tilalle vastaavasti uudempia yhdysvaltalaisia aseita. Vaihdon arvo on noin 200 miljoonaa dollaria, ja Ecuadorin vanha aseistus on hankittu Neuvostoliitosta ja Venäjältä. Yhdysvallat on ilmoittanut aikovansa lahjoittaa aseistuksen Ukrainalle.

Venäläisen talouslehti Vedomostin mukaan Ecuadorin hallinnolle kerrottiin Venäjän lähetystöstä tammikuussa, että Yhdysvaltojen tarjoukseen tarttumista pidettäisiin epäystävällisenä toimena. Tammikuun lopussa presidentti Noboa vahvisti, että aseistuksen vaihto tulee toteutumaan ja kutsua poistuvaa kalustoa ”romuraudaksi”.

Sattumoisin presidentti Noboan isä on banaanintuottaja. Tämä Ecuadorin rikkain mies omistaa banaanimerkki Bonitan.

Vedomostin mukaan Rosselkhoznadzor on lähettänyt varoituksia sisarvirastoilleen Saksassa, Hollannissa, Latviassa ja Liettuassa, että nämä lopettaisivat vienti- ja myyntilupien myöntämisen ecuadorilaisille neilikoille perjantaihin 9. helmikuuta mennessä. Neilikoista oli Rosselkhoznadzorin mukaan löytynyt kalifornianripsiäisiä, jotka ovat tuhohyönteisiä. Ne olivat tulleet Venäjälle EU-maiden kautta.