Venäjä sotkee nyt Puolan kenraalinsa murhayritykseen, nainen pakeni Ukrainaan

Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB on julkaissut valokuvan naisesta, jonka se epäilee liittyvän perjantaina tapahtuneeseen sotilastiedustelunsa kenraalin murhayritykseen. Kenraaliluutnantti Vladimir Aleksejev on sotilastiedustelu GRU:n varajohtaja ja keskeinen hahmo Ukrainan sodassa. Aleksejev on ollut mukana monissa GRU:n operaatioissa, kuten vuoden 2016 Yhdysvaltain vaalivaikuttamisessa ja vuoden 2018 Salisburyn tapahtumissa, jossa entinen kaksoisagentti ja hänen tyttärensä yritettiin murhata kemiallisella aseella.

Aleksejevia ammuttiin perjantaina aamupäivästä kolmasti selkään ja jalkoihin Moskovassa kun tämä oli poistumassa kotoaan. Kenraaliluutnantti kiidätettiin sairaalaan, leikattiin ja vaikuttaa maanantain tiedon perusteella toipuvan.

Yksi epäillyistä saatiin kiinni Moskovasta, toinen Dubaista. Kolmatta ei ole saatu kiinni. Jäljet päättyvät venäläisten medioiden mukaan murhayritystä edeltäneenä iltana Vnukovon kentältä Istanbuliin lähteneelle lennolle. Venäjän FSB:n mielestä tämä vuonna 1971 syntynyt nainen on mennyt Ukrainaan.

Nainen on kotoisin Luhanskin seudulta ja luopunut Ukrainan kansalaisuudesta vuonna 2020. Tämä elintarvikealan ammattilainen vuokrasi asunnon samasta talosta jossa kenraaliluutnantti Aleksejev asui. FSB:n päättelyn mukaan nainen on tarkkaillut Aleksejevia ja antanut toiselle ampujista avaimen talon sisäpihalle ja ala-aulaan.

FSB esittää, että sillä on monenlaisia johtolankoja. Riippumattoman Meduza-verkkomedian mukaan FSB on onnistunut sekoittamaan murhayritykseen myös Puolan tiedustelun. Dubaista pidätetyn miehen aikuinen poika asuu nimittäin Katowicessa Puolassa. Miten tämä tarkemmin liittyisi hänen isänsä värväämiseen, ei käy FSB:n antamiin tietoihin pohjautuvasta uutisesta ilmi.

FSB:n mielestä ampujaa koulutettiin ampumaradalla Kiovassa. Sen jälkeen mies siirtyi Moskovaan käyttäen reittiä Kiovasta Moldovan pääkaupunkiin Chișinăuun, josta edelleen Georgian Tbilisiin ja sieltä Moskovaan. FSB:n mielestä Ukrainan tiedustelu SBU lupasi Dubaista pidätetylle miehelle murhasta 30 000 dollarin palkkion.

Kun ampuja pääsi Moskovaan, paikallinen mies vuokrasi hänelle asunnon, hankki hänelle esimerkiksi julkisen liikenteen matkalippuja ja auttoi muissa vastaavissa käytännön järjestelyissä. FSB:n mielestä tämä Moskovassa pidätetty mies on myös paljastunut Aleksei Navalnyin ja tämän korruptionvastaisen säätiön tukijaksi. Venäjän sisäisen tiedustelun katsantokannassa tämä tekee miehestä äärijärjestön tukijan jolla on valtionvastaisia intressejä – eli terroristin.