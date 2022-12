Venäjä siirtää joukkoja Luhanskiin, Ukraina painaa päälle

Venäjä on viime päivinä todennäköisesti vahvistanut Itä-Ukrainan Luhanskin alueen etulinjaansa Kreminnan kaupungissa ja sen ympäristössä, kertoo Britannian puolustusministeriö tuoreessa tiedustelukatsauksessaan.

Venäjän sanotaan ryhtyneen toimiin Ukrainan joukkojen aktiivisten operaatioiden ja niiden aiheuttaman paineen vuoksi.

– Kreminna on ollut suhteellisen haavoittuvaisessa asemassa sen jälkeen, kun Ukrainan joukot etenivät Lymanin kaupungin läpi lokakuussa, katsauksessa todetaan.

Venäjä on rakentanut mittavia uusia puolustusasemia Kreminnan alueelle ja aikoo todennäköisesti asettaa sen etusijalle puolustuslinjassaan.

– Alue on logistisesti tärkeä Venäjän Donbassin rintaman kannalta, ja se on myös merkittävä kaupunki Luhanskin alueella.

Kreml väittää, että tämän alueen vapauttaminen on keskeinen oikeutus Venäjän aloittamalle laajamittaiselle sodalle Ukrainassa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/otCtc6tEr4

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2022