”Venäjä sai liikaa aikaa – lännen on otettava opikseen”

ISW-ajatushautomon analyytikko George Barros sanoo Business Insiderin haastattelussa, että länsi varusti Ukrainaa liian hitaasti ennen maan joukkojen kesän alussa käynnistynyttä vastahyökkäystä. Se antoi Venäjälle aikaa varautua, linnoittautua ja ottaa joissain paikoissa aloitteen itselleen.

– Ihannetilanteessa asetuki olisi ottanut huomioon nämä asiat: Milloin ukrainalaiset ottavat aloitteen itselleen? Milloin venäläiset väsyvät? Milloin on hyvä aikaikkuna iskuille? Millä tavoin Venäjä hyötyy pitkittyneestä päätöksenteosta, Barros listaa.

Analyytikko toteaa ongelmaksi sen, että asejärjestelmien ripottelu Ukrainalle antoi Kremlin miehitysjoukoille mahdollisuuden löytää puolustuskeinot aseita vastaan ennen kuin ne löysivät tiensä taistelukentille.

– Venäjä on saanut opetella puolustautumaan yhtä asetta vastaan kerrallaan, hän tiivistää.

Vaikutus on nähtävissä kaikkialla. Esimerkiksi äärimmäisen laajat miinakentät ovat hidastaneet lännen tehokkaiden panssarivaunujen toimintaa. Miinoja väistäessään ne taas jäävät tykistön armoille.

Ongelma on Barroksen mukaan liian suuri sivuutettavaksi. Se on pakottanut Ukrainan turvautumaan improvisointiin, kuten se on tehnyt esimerkiksi kaupallisia drooneja aseistaessaan.

– Tästä tulee pitkittynyt taistelu. Meidän täytyy ottaa opiksemme, koska tämä sota tulee jatkumaan pitkään, Barros sanoo.