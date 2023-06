Venäjä saattoi upottaa omia joukkojaan – ”Asemat ovat nyt veden alla”

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot pohtii Twitterissä, oliko Venäjän joukoilla ennakkotieto Kahovkan padon murtumisesta vai tuliko tämä heille yllätyksenä.

Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato murtui tiistaina siinä tapahtuneen räjähdyksen takia. Murtuminen on aiheuttanut mittavia tulvia laajoille alueille. Ukraina on syyttänyt padon räjähtämisestä Venäjää. Moskovan puolestaan syyttää Ukrainaa tapahtuneesta.

Massicot tarkastelee Venäjän joukkojen tilannetta Dnepr-joen vasemmalla rannalla. Hän on jakanut tilillään Sentinel Hubin satelliittikuvia, joihin American Enterprise Institute (AEI) -ajatushautomo on merkinnyt venäläisten puolustusasemia. Kuvat näyttävät, kuinka Dnepr-joen alajuoksun vedenpinta on selvästi noussut.

– Kuvien perusteella jotkin Venäjän puolustusasemat ovat nyt veden alla. Monet niistä rakennettiin kuukausia sitten tulvatasanteen yläpuolelle (toistaiseksi) – sopiva taktinen valinta, Massicot sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän sosiaalisessa mediassa liikkuu joitain raportteja venäläisten tappioista. Myös ukrainalaislähteet kertovat hyökkääjän joutuneen vetäytymään tulvivista asemistaan. Osa raporteista puolestaan ilmoittaa tilanteen olevan rauhallinen.

– Minulle diagnostisin vihje siitä, oliko venäläisillä tietoa tai osuutta tähän tapahtumaan, olisivat todisteet, joiden mukaan joen alajuoksulle sijoitetut Venäjän joukot vedettiin pois asemistaan etukäteen, Massicot toteaa.

– Jos Venäjän joukkojen toiminnassa ja liikehdinnässä ei tapahtunut muutosta ja ne joutuivat kaaoksen keskelle, se voisi viitata siihen, että tämä tuli heille yllätyksenä.

Hänen mukaansa Venäjän sodanjohdolla on tapana pantata tietoa ja kohdella omia joukkojaan tylyllä tavalla.

– Mutta upottaisivatko he omia miehitettyjä asemiaan ilman varoitusta? En osaa sanoa.

