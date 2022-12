”Venäjä saattaa aloittaa suuren hyökkäyksen vuoden alussa”

Ukrainan ulkoministerin mukaan Venäjä valmistautuu isoon hyökkäykseen ensi vuoden parin ensimmäisen kuukauden aikana, uutisoi Ukrinform.

Ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan Venäjä ei ole päässyt takaisin vauhtiin sen jälkeen, kun Ukrainan joukot ottivat Hersonin hallintaansa marraskuussa. Vladimir Putin kuitenkin vaatii läpimurtoa pian.

– Luulen, että Venäjän kyky suorittaa suurta hyökkäystä saattaa palautua jonnekin tammikuun, helmikuun loppuun mennessä, mutta sitä he yrittävät tehdä. Heillä on ehdottomasti edelleen toiveita, että he pääsevät läpi linjamme ja etenevät syvemmälle Ukrainaan, Kuleba kertoi.

Hänen mukaansa Ukrainan välitön huolenaihe on sähkön palauttaminen koko maahan Venäjän kuuden ohjushyökkäyksen jälkeen 10. lokakuuta lähtien.

– Venäjän tavoitteena on tuhota Ukrainan energiajärjestelmä ja jättää miljoonat ihmiset ilman sähköä, vettä ja lämpöä pakkasen keskellä. Putin toivoo, että ilman sähköä, vettä ja lämmitystä ukrainalaiset lopettavat vastarinnan ja hyväksyvät Venäjän uhkavaatimukset. Tämä on vakava virhearvio. Venäjän ohjusterrori ei hajota Ukrainaa, Kuleba vakuutti.