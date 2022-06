Venäjä saa Taiwanista vain leluihin kelpaavia siruja

Kiinan kansallisen tasavallan eli Taiwanin talousministeri ilmoitti, että tästä lähtien Venäjälle ja Valko-Venäjälle eli valtioliiton maihin ei saa enää viedä mikroprosessoreita, joiden teho on alle 25 megahertsiä ja suorituskyky korkeintaan 5 gigaFLOPSia.

Tosin monet tuottajat ovat jo katkaisseet kaiken liiketoimintansa Venäjällä. Taiwan on johtava huipputeknologiassa tarvittavien kehittyneiden mikroprosessorien ja sirujen tuottaja.

Megahertsi- ja FLOPS-rajoitteen lisäksi valtioliiton alueelle ei saa viedä tuotteita, joissa on 32-bittinen tai suurempi aritmeettis-looginen yksikkö, enemmän kuin yksi tieto- tai käskyväylä tai sarjaliikenneportti, jonka siirtonopeus on yli 2,5 mikrobittiä tai jos mikroprosessorissa on liitospisteitä enemmän kuin 144 ja tyypillinen ”perusetenemisviiveaika” on alle 0,4 nanosekuntia.

Vientikielto perustuu Wassenaarin sopimukseen vuodelta 1996, mikä tekee siitä itse asiassa ankaramman, koska sopimuksen laatimisajankohdasta on teknologinen kehitys on edennyt huimasti. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että Venäjälle ja Valko-Venäjälle saa viedä 1990-luvun tasoista yksinkertaisempaa teknologiaa, jota on esimerkiksi leluissa. Vuonna 1991 julkaistussa Apple PowerBookissa oli 25 megahertsin prosessori.

Lisäksi on kielletty puolijohdelaitteiden valmistamiseen tarvittavien laitteita, kuten skannereita, optisia litografiajärjestelmiä ja elektronimikroskooppeja.

Venäjän oman mikroprosessorin ”Elbrus” tuotanto on lopetettu Taiwanin TSMC-tehtaassa, ja koska Venäjällä ei ole omaa 16 nanometrin sirutuotantotekniikka, suunnittelee se tuottavansa mikroprosessoreita Mikron-tehtaassa, jolla on mahdollista vain 90 nanometrin sirutekniikan tuotanto.