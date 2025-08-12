Venäjä rynnistää rintamalla – Ukrainan pääesikunta: Tilanne on vaikea

Ukrainan puolustusvoimat ryhtyy toimiin venäläisten joukkojen etenemisen pysäyttämiseksi Donetskin alueella. Ukraina kertoo suunnitelmistaan tänään julkaistussa pääesikunnan tiedotteessa.
– Yksikkömme käyvät raskaita puolustustaisteluita vihollisen ylivoimaa vastaan. Pelkästään Pokrovskin suunnassa hyökkääjät ovat keskittäneet yli 110 000 sotilaan joukot, pääesikunta kertoo.
Venäjä on joukot ovat tunkeutuneet läpi Ukrainan puolustuksesta Pokrovskista pohjoiseen Dobropillyan suuntaan. Rintamakartoille piirtyy pitkä, kaksihaarainen pedon sarvia muistuttava kiila. Rintamatilannetta kartoittavan Blackbird Groupin mukaan tämä kiila on kasvanut viimeisten kolmen päivän aikana noin 17 kilometriä. Verkkouutiset kertoi asiasta aiemmin tässä jutussa.
Ukrainska Pravdan mukaan viimeisen vuorokauden aikana Ukrainan asevoimat torjuivat pelkästään Pokrovskin rintamalla 48 vihollisen hyökkäystä. Torjumassa on Azovin kansalliskaartin 1. armeijakunta. Azov on tunnetusti yksi taistelukykyisimmistä ja pystyvimmistä Ukrainan asevoimien alaisuudessa taistelevista yksiköistä, vaikka heidän ideologisista lähtökohdistaan liikkuukin Vladimir Putinin hallinnon informaatiovaikuttamiselle hyödyllisiä väitteitä.
Ukrainan mukaan venäläiset hyökkääjät yrittävät tappioista huolimatta jatkaa tunkeutumista Ukrainan puolustuksen ohi.
Pääesikunnan mukaan hyökkääjä on soluttautunut useisiin asutuskeskuksiin Donetskin alueella. Hyökkääjän joukot kulkevat pienissä ryhmissä. Ukrainan mukaan osa ryhmistä on jo tuhottu, osa on parhaillaan tuhottavana.
– Tilanne on vaikea, mutta puolustusvoimat ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin vihollisryhmien havaitsemiseksi ja tuhoamiseksi. Erityisesti Ukrainan asevoimien ylipäällikön päätöksellä on osoitettu lisäjoukkoja ja -resursseja puolustuksen vakauden vahvistamiseksi, pääesikunta tiedottaa.
Ukrainan pääesikunnan mukaan reserviläiset ovat jo havainneet hyökkääjän joukot. Kaikki kiinni otetut venäläiset sotilaat otetaan vangeiksi.
Tiedotteensa lopuksi Ukrainan pääesikunta painottaa, että maan puolustajat tulevat tarvitsemaan koko yhteiskunnan tuen torjuakseen vihollisen uudet hyökkäysyritykset.
The General Staff of the Armed Forces of Ukraine released a statement addressing the current situation on the Donetsk front:
– The Ukrainian Defense Forces are taking effective measures to stop the enemy’s advance in the Dobropilla and Pokrovsk directions;
– Our units are… pic.twitter.com/Qdy9m9gWsc
