Venäjä rikkoi taas osatulitaukoa – Sergei Lavrov: Uusi tapaaminen USA:n kanssa tulossa

Venäjä on rikkonut jälleen tulitaukosopimusta, jonka mukaan energialaitoksiin ei isketä.

Ukrainan Hersonissa noin 45000 asukasta oli ilman sähköä tänä aamuna, kun venäläiset iskivät yhteen kaupungin voimalaitoksista, maan ulkoministeri Andrii Sybiha kertoi.

Viime viikolla USA:n ja Venäjän Saudi-Arabian neuvotteluiden jälleen Venäjä ja Ukraina sopivat osittaisesta tulitauosta, joka koskee voimalaitoksia.

– Venäjä jatkaa tämän sopimuksen rikkomista, Sybiha totesi ja lisäsi että maaliskuun 25. päivän jälkeen Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin Hersonin, Harkovan ja Poltavan alueilla.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan sanoo lähettäneensä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantajalle Mike Waltzille ”listan energialaitoksista”, joihin Ukraina on iskenyt tulitauosta huolimatta. Lavrov väitti lisäksi Venäjän noudattaneen tulitaukoa sataprosenttisesti.

Lavrovin mukaan Venäjä ja Yhdysvallat valmistelevat uutta tapaamista.

⚡️"russia handed over a list of Ukrainian violations of the moratorium on attacks on energy facilities to Trump's adviser and the US Secretary of State", – lavrov.

The so-called Minister of Foreign Affairs of the russian federation once again claimed that russia was "100%"… pic.twitter.com/P6w4yTJ5b1

— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 1, 2025