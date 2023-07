Venäjä rekrytoi väkeä armeijaan erikoisella mainoksella

Venäläinen mainos, joka houkuttelee liittymään armeijaan, huvittaa sosiaalisessa mediassa. Kuvassa on panssarivaunu, joka kuitenkaan ei ole venäläinen.

– Venäjä teki sen taas. Oma kalusto ei kelpaa edes rekrytointimainoksiin, kenraalimajuri evp. ja kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri huomauttaa Twitterissä.

Somekansalta ei mennyt kauankaan selvittää, mikä sotilasajoneuvo on kuvassa. Tarkkasilmäisimmät havaitsivat, että kuvassa on espanjalainen Leopard sotilasparaatissa – venäläisjulisteeseen kuva on käännetty peilikuvaksi.

Julisteen otsikko kysyy ”Oletko kanssamme?” Rekrytointi-ilmoitus paikantuu Kislovodskin kaupunkiin Etelä-Venäjällä, jota mainos kutsuu patrioottien kaupungiksi.

Espanja kertoi keväällä lahjoittavansa yhteensä kymmenen Leopard-taistelupanssarivaunua Ukrainaan, ensimmäiset saapuivat perille huhtikuussa.

Venäjä teki sen taas. Oma kalusto ei kelpaa edes rekrytointimainoksiin. https://t.co/4T4ZWUXtk8 — Pekka Toveri (@PToveri) July 18, 2023