Venäjä rakentaa videolla uusia ”hirviötankkeja”

Venäläinen sotilaskirjeenvaihtaja Aleksander Sladkov on julkaissut Telegram-kanavallaan videon uusien venäläisten ”hirviötankkien” valmistamisesta.

Videolla olevat panssarivaunut ovat perinteisiä T-72B3M ja T-80BVM -vaunuja, mutta ne on vuorattu kauttaillaan erilaisilla levyillä, laatikoilla, ketjuilla ja muilla erinäisillä esineillä. Lisäksi niihin on rakennettu erilaisia kattosuojuksia.

Esineitä on kiinnitetty erityisesti panssarivaunujen takaosaan, jossa panssarointi on kaikista heikoin. Lopputuloksena muokattujen panssarivaunujen onkin sanottu muistuttavan liikkuvia latoja tai kilpikonnia.

Hirviötankkeja on nähty muun muassa Donetskin alueella lähellä Krasnohorivkan kaupunkia. Tuolloin hyökkäykseen osallistunut metallilevyillä suojattu vaunu tuhoutui Ukrainan iskussa.

Viritelmien perimmäisenä tarkoituksena on Sladkovin mukaan kamikazelennokeilta suojautuminen. Hän kertoo viestissään, että tällä hetkellä drooneja vastaan ei ole luotettavia suojaustapoja, ja muistuttaa myös Yhdysvaltojen käyttäneen improvisoituja suojia panssarivaunuissaan Irakissa ja Afganistanissa.

– Tämä ei johdu köyhyydestämme, Sladkov väittää.

Sladkov kertoo julkaisevansa kuvamateriaalia hirviötankeista, koska niiden olemassaolo paljastui jo hyökkäyksessä Krasnohorivkaan. Hän kertoo ”Tsar-Mangaliksi” kutsutun vaunun kuuluvan ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien 5. prikaatille.

Viritelmiä kommentoineen FPRI-ajatuspajan tutkijan Rob Leen mukaan jää kuitenkin nähtäväksi, jatkaako Venäjä improvisoitujen vaunusuojusten rakentamista sen jälkeen, kun Ukraina saa lisää tykistöammuksia ja panssarintorjuntaohjuksia.

Ukraina on viime kuukausina turvautunut yhä enemmän lennokeihin iskeäkseen venäläiskohteisiin ammuspulan vuoksi.

Video from Alexander Sladkov of more improvised armor on Russian tanks, including T-72B3M and T-80BVM obr 2022, with roof shelters or screens, chains, boxes, and other items. Note how the additional armor is mostly applied to the rear of the tanks. https://t.co/DNI1YSsyaU pic.twitter.com/79Yf9nWbUk

— Rob Lee (@RALee85) April 20, 2024