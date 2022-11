Venäjä rakentaa esteitä miehitetyille alueille – ”Haluavat epätoivoisesti hyviä uutisia”

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on alkanut vahvistaa puolustustaan Etelä-Ukrainassa Mariupolin kaupungin ympärillä.

– Kaksi tehdasta valmistaa tähän tarkoitukseen betonipyramidin muotoisia panssarintorjunnan rakenteita, jotka tunnetaan nimellä lohikäärmeen hampaat, ministeriö kertoo Twitterissä.

Ministeriön mukaan Venäjä vahvistaa puolustustaan myös Zaporižžjassa ja Hersonissa.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi, että puolustusrakenteista on Venäjälle poliittista ja sotilaallista hyötyä.

– Ensinnäkin näiden esteiden rakentaminen osoittaa alueiden poliittisen merkityksen, jonne ne asennetaan. Tarkastelen niiden sotilaallista käyttökelpoisuutta myöhemmin, mutta nämä esteet näyttävät olevan poliittisen tahdon ilmaisu, Ryan toteaa Twitterissä.

Kenraalin mukaan Venäjän on nyt osoitettava päättäväisyyttä muiden miehittämiensä Ukrainan alueiden puolustamisessa, jos se menettää Hersonin kaupungin. Esteiden rakentaminen on yksi osoitus tästä.

– Venäjän armeija ja [presidentti Vladimir] Putin haluavat epätoivoisesti hyviä uutisia Ukrainasta. Tämä on yksi tapa (vaikkakin kyyninen) tarjota tällaisia tarinoita, Ryan toteaa.

Asiantuntijan mukaan esteillä on myös sotilaallista hyötyä hyökkäyksen torjumisessa. Niissä on tavallisesti käytetty betonia, miinoja, lankaa ja muita esteitä vaikeuttaakseen niiden raivaamista. Esteiden puolustaminen edellyttää kuitenkin niiden suojaamista tulella.

– Tärkeä huomioitava seikka on, että koska Ukrainaan tulee suuri määrä huonosti koulutettuja, äskettäin värvättyjä joukkoja, venäläiset luultavasti uskovat, että he voivat korvata [sotilaiden] koulutuksen fyysisillä esteillä taistelukentällä.

Mick Ryanin mukaan esteiden todellinen vaikutus näkyy vasta tulevissa taisteluissa. Niiden rakentaminen kuitenkin sitoo Venäjän resursseja.

– Vaikka Venäjä saattaa käyttää tähän siviiliurakoitsijoita, se on silti resurssi, jota ei voi käyttää muihin asioihin, kuten Venäjän tuhoamien ja valloittamien kaupunkien jälleenrakentamiseen, Ryan toteaa.

