Venäjä pyrkii tuhoamaan Ukrainan energiatuotantoa – ohjusiskuja torjuttu

Venäjä on käynnistänyt tällä viikolla operaation, jonka tavoitteena on heikentää Ukrainan energiainfrastruktuuria, arvioi Iso-Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Torstaina 7. joulukuuta Venäjän ilmavoimat suorittivat iskujen aallon kohti Kiovaa ja Ukrainan keskiosia. Ilmaiskussa käytettiin raskasta pommikonelaivastoa, joka ei tiettävästi ole ollut käytössä syyskuun jälkeen.

Britannian tiedustelun mukaan lentokoneet olivat todennäköisesti Tupolev Tu-95 Bear -pommikoneita, joista laukaistiin vähintään 16 risteilyohjusta. Ohjuksina käytettiin AS-23A Kodiak -ohjuksia, joita Venäjän arvellaan olevan säästänyt tätä talvea varten.

Tiedusteluraportin mukaan Ukrainan ilmapuolustus onnistui torjumaan suurimman osan ohjuksista. Yhden siviilin kerrotaan kuolleen iskuissa ja niiden aiheuttamat vauriot infrastruktuuriin jäivät vähäisiksi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 December 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/yr79KD65tF

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xLJ3a5mfeN

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2023