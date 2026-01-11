Venäjä pyrkii luomaan pohjaa uudelle hyökkäykselle

Venäjän joukot yrittävät luoda sillanpääaseman uusille hyökkäysoperaatioille Ukrainan koillisosassa, mikä saattaa luoda pohjan ”etenemiselle kohti Sumyn kaupunkia”, Ukrainan armeija raportoi 11. tammikuuta The Kyiv Independentin mukaan.

– Kaikki tällaiset yritykset havaitaan ja estetään nopeasti, Ukrainan 7. armeijakunta sanoi

Venäjän joukkojen kerrotaan tehostavan operaatioitaan Sumyn alueella tavoitteenaan edetä kohti Hotinin kylää, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Sumyn pohjoispuolella.

Noin 250 000 asukkaan Sumy on ollut säännöllisesti Venäjän tulitusten ja ilmaiskujen kohteena, mutta Venäjä ei ole koskaan miehittänyt sitä.

Venäjän joukot pitävät tällä hetkellä hallussaan kourallista kyliä Sumyn alueen osissa, pääasiassa alueen pohjoisosassa, Venäjän Kurskin alueen vieressä. DeepState-tarkkailuryhmän mukaan Moskovan joukot olivat noin viiden kilometrin päässä Hotinista 9. tammikuuta.

Venäjän joukot ”suorittavat rutiininomaisesti maahyökkäyksiä ja lisäävät drone-toimintaa tietyillä alueilla”, 7. armeijakunta raportoi ja totesi, että Venäjä välttää rintamahyökkäyksiä ja pyrkii tunkeutumaan sivustoille.

– Aktiivinen puolustuksemme ja jatkuva tiedustelumme mahdollistavat tilanteen pitämisen täysin hallinnassa, 7. armeijakunta raportoi.

Vetäydyttyään Sumyn alueelta vuonna 2022 Venäjä käynnisti uuden hyökkäyksen alueelle viime keväänä ja kesänä työnnettyään Ukrainan pois Kurskin alueelta pyrkien luomaan alueelle ”puskurivyöhykkeen”.

Ukraina ilmoitti syyskuussa 2025, että hyökkäys oli ”täysin estetty”, vaikka Venäjän joukot pitivät edelleen hallussaan rajoitettua aluetta siellä.

Joulukuussa 2025 ”Kurskin” ryhmä ilmoitti, että Venäjän joukot jatkoivat yrityksiä vallata Ukrainan aluetta Sumyn alueen rajaseudulla.