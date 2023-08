Ukrainan mukaan Venäjä pyrkii eskaloimaan tilannetta Itä-Ukrainassa

Ukrainan asevoimien itäisten joukkojen tiedottajan Serhiy Tsherevatyi mukaan venäläiset joukot pyrkivät samaan haltuunsa Ukrainan asemia Kupjanskin alueella Itä-Ukrainassa. Aiheesta uutisoi Ukrinform.

– Vihollinen on pyrkinyt eskaloimaan tilannetta täällä, saamaan aloitteen itselleen ja valtaamaan asemamme, kertoo Tsherevatyi . Hyökkäykset ovat kohdistuneet erityisesti Ivanivkan ja Synkivkan alueille.

Tsherevatyin mukaan Venäjä pyrkii saamaan Ukrainan joukot perääntymään Bahmutin suunnasta. Sen tavoitteena on myös saada pieni erävoitto Harkova-operaation vuosipäivänä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa vastahyökkäyksessä Ukraina valtasi takaisin Venäjän valtaamia alueita Itä-Ukrainassa.

– He yrittivät vallata koko Donetskin ja Luhanskin alueet. Ja Kupjansk on tietty kohta, jota he eivät todellakaan odottaneet menettävänsä viime vuonna.

– Mutta se ei tule onnistumaan, Tsherevatyi toteaa. Hän sanoo Ukrainan joukkojen olevan hyvin perillä Venäjän joukkojen suunnitelmista ja pystyvänsä vastamaan niihin.