Venäjä perustaa moottoripyöräjoukkoja, syynä lennokit

Venäjä näyttää valmistautuvan ottamaan moottoripyörät systemaattisesti käyttöön hyökkäysoperaatioissaan Ukrainassa tulevana kesänä ja syksynä. Tavoitteena on sopeutua Ukrainan kehittyneisiin lennokki-iskuihin, arvioi ISW:n (Institute for the Study of War) tuore raportti.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi 26. huhtikuuta videomateriaalia, jossa joukot harjoittelevat hyökkäys- ja puolustustaktiikoita moottoripyörillä kahden tai kolmen hengen ryhmissä venäläisellä harjoitusalueella.

– Video osoittaa, että Venäjän armeija todennäköisesti kehittää taktista doktriinia järjestelmälliselle hyökkäysmoottoripyörien käytölle ja saattaa valmistautua myöntämään lisää moottoripyöriä venäläiselle henkilöstölle Ukrainassa, raportissa todetaan.

Myös Ukrainan tiedustelupalvelut ovat havainneet moottoripyörien käytön. Ukrainalainen everstiluutnantti Pavlo Shamshyn katsoo, että moottoripyörät antavat venäläisille sotilaille mahdollisuuden parantaa nopeuttaan ja ohjattavuuttaan. Pyörän kova melu voi kuitenkin estää kuljettajaa kuulemasta lähestyviä ​​lennokkeja.

ISW:n mukaan Venäjän joukot etenivät hiljattain Bahatyrin lähellä suoritetussa hyökkäyksessä, joka koostui kokonaan moottoripyöristä ja siviiliajoneuvoista.

Lennokki-iskujen välttämisen ohella tavoitteena voi olla kompensoida raskaiden panssaroitujen ajoneuvojen menetyksiä.