Venäjä palauttaa haavoittuneita rintamalle

Venäjän asevoimien väitetään passittaneen takaisin rintamalle taisteluissa haavoittuneita sotilaita, jotka eivät olleet vielä täysin toipuneita vammoistaan.

Toiminta rikkoo Venäjän omaa lainsäädäntöä. Itsenäisen venäläisen Agents.media-sivuston mukaan sotilaita lähetettiin sairaaloista ilman lääkäreistä koostuvan sotilaskomission päätöstä. Osalla oli sirpaleita raajoissa ja ampumahaavoja keuhkoissa.

Presidentinhallinnon ihmisoikeusneuvostoon kuuluva Olga Demicheva sanoi Venäjän valtionmedialle saaneensa selvityspyyntöjä Moskovassa ja Donetskissa toimivilta lääkäreiltä.

Lääkärit ihmettelivät, miksi puutteellisesti hoidettuja potilaita passitettiin sotaan kuntoutuksen ja jälkihoidon sijasta. Demicheva ilmoitti selvittävänsä asiaa.

Sotilaiden äitejä edustavan järjestön mukaan julkisuuteen päätyneet eivät ole yksittäistapauksia, vaan kyseessä on laajamittainen käytäntö. Aiemmasta palveluskelpoisuuden määritelleestä luokittelusta luovuttiin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022.

Ilmiötä on selitetty Venäjän asevoimien kärsimillä tappiolla ja tarpeella haalia täydennysmiehiä sairaaloista. Välttämällä haavoittuneiden terveystarkastuksia viranomaiset pystyvät lisäksi säästämään korvauksien aiheuttamista kustannuksista.

The Russian military is reportedly sending wounded, not fully healed soldiers back to the front lines, violating Russia's own laws. Partly a manpower thing, partly a ploy to cut costs on disability benefits. https://t.co/d9B9udKv3N

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 12, 2023