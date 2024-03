Venäjä ottanut varastoistaan jopa 40 prosenttia panssarivaunuistaan

Avoimen lähdekoodin tutkijat analysoivat satelliittikuvia ja arvioivat, että Venäjä on tiettävästi poistanut 25–40 prosenttia tankkien strategisista ulkoilmavarastoistaan mallista riippuen, kertoo Institute for the Study of War-ajatushautomo Ukrinformin mukaan.

Carnegie Endowment for International Peace -järjestön Venäjä- ja Eurasia-ohjelman vanhempi tutkija Dara Massicot arvioi, että Venäjä todennäköisesti on poistanut parhaan kalustonsa strategisesta reservistä, ja että Venäjällä on edelleen ”huonompaa” tai ”käyttökelvottomaa” kalustoa varastossa.

Massicot arvioi myös, että Venäjän ”jäljellä olevat varastot pienenevät seuraavan parin vuoden aikana”, jos Venäjä jatkaa nykyistä toimintatahtiaan.

ISW toteaa, että se ei voinut itsenäisesti vahvistaa tätä raporttia. Ajatushautomon analyytikot kuitenkin sanoivat, että raportit Venäjän raportoiduista panssarivaunujen ”tuotantoluvuista” viime vuosina heijastavat suurelta osin kunnostettuja ja modernisoituja vaunuja, jotka on otettu varastosta, eikä kyseessä siis ole uusi tuotanto.

– Nämä arviot viittaavat siihen, että Venäjän armeija on suurelta osin hyödyntänyt ajoneuvoja varastosta ylläpitääkseen sotaponnistelujaan sen sijaan, että se olisi käyttänyt uutta tuotantoa taistelukenttien tappioiden korvaamiseen.

– Venäjällä saattaa olla pulaa kalustosta seuraavien vuosien aikana, jos Venäjän nykyinen hävikkiaste pysyy samana tai kiihtyy ja Venäjän nykyinen uusien ajoneuvojen tuotanto pysyy samana, ISW:n raportissa todetaan.