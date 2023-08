Venäjä on tappanut Ukrainassa ainakin 11000 siviiliä, joista yli 500 lapsia

– Tämä sota on yksi ihmiskunnan historian julmimmista, koska Venäjä käy sitä kaikkia ukrainalaisia vastaan – naisia, vanhuksia ja lapsia, jopa syntymättömiä – vastaan, Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal maanantaina Ukrinformin mukaan.

Hän puhui kansainvälisessä konferenssissa ”Erityistuomioistuin Venäjän Ukrainaa-vastaisen hyökkäyksen rikokselle. Oikeuden on tapahduttava”.

– Helmikuusta 2022 lähtien vihollisemme on tehnyt yli 136 000 rikosta. Tämä on vain toistaiseksi todennetut tapaukset. Rikoksia on paljon enemmän. Tänä aikana noin 11 000 siviiliä on kuollut, mukaan lukien yli 500 lasta, sanoi Shmyhal korostaen, etteivät nämä ole lopullisia lukuja.

Hän muistutti myös, että virallisten tietojen mukaan Venäjä on siepannut lähes 20 000 ukrainalaista lasta, joista monet ovat jääneet orvoiksi ja heidät on adoptoitu väkisin.

Lisäksi Shmyhal kertoi, että ”venäläiset terroristit ovat tuhonneet yli 116 000 siviili-infrastruktuurikohdetta, kymmeniä tuhansia taloja, tuhansia oppilaitoksia ja sairaaloita, ja jättäneet satoja tuhansia ihmisiä ilman asuntoa ja sairaanhoitoa”.