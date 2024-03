Venäjä on menettänyt yli puolet aseviennistään

Viisivuotisjaksolla 2019–2023 Venäjän asevienti romahti 53 prosenttia verrattuna edelliseen viisivuotisjaksoon. Sen seurauksena maa putosi ensimmäistä kertaa kolmannelle tilalle maailman suurimpien asevientimaiden listalla Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRI:n seurannassa, kertoo 11. maaliskuuta 2024 julkaistu raportti.

Venäjän osuus maailman asemarkkinoista on kutistunut 11 prosenttiin. Ranska nousi toiselle tilalle sen ansiosta, että sen asevienti nousi 47 prosenttia ja sen osuus kasvoi 11 prosenttiin, hieman suuremmaksi kuin Venäjän. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvallat, jonka asevienti kasvoi yhä 17 prosenttoa. Sen osuus maailman asemarkkinoista on jo 42 prosenttia.

Kolmikon takana ovat Kiina (5,8 %, laskua 5,3 %), Saksa (5,6 %, laskua 14 %), Italia (4,3 %, kasvua 86 %), Britannia (3,7 %, laskua 14 %), Espanja (2,7 %, laskua 3,3 %), Israel (2,4 %, laskua 25 %) ja Etelä-Korea (2 %, kasvua 12 %). Edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna Kiina ohitti Saksan, Italia ohitti Britannian, Israelin ja Espanjan, Israel putosi Espanjan taakse ja Etelä-Korea ohitti Alankomaat, joka putosi 12:nneksi Turkin taakse.

SIPRI:n mukaan vuonna 2019 Venäjä toimitti suuria asejärjestelmiä 31 maahan; vuonna 2022 enää 14 maahan ja viime vuonna 12:een. Intiasta on tullut Venäjän aseiden suurin ostajamaa, joka imee yli kolmanneksen (34 %) Venäjän aseviennistä. Sen perässä ovat Kiina (21 %) ja Egypti (7,5 %). Lähi-idän maiden yhteinen osuus oli 13 prosenttia ja Afrikan 10 prosenttia.

Vertailun vuoksi Yhdysvallat toimitti vuosina 2019–2023 suuria asejärjestelmiä 107 maahan, joka on suurin määrä koskaan. Lähi-idän maiden osuus oli 38 prosenttia, Aasian ja Oseanian 31 prosenttia ja Euroopan 28 prosenttia.

Ranska toimitti aseita samana ajanjaksona yhteensä 64 maahan. Suurimmat vientiosuudet menivät Aasiaan ja Oseaniaan (42 %) ja Lähi-itään (34 %). Suurin ostajamaa oli Intia, joka osti noin 30 prosenttia Ranskan aseviennistä. Ranskan aseviennin kasvusta vastasi pääosin Rafale-hävittäjät Intiaan, Qatariin ja Egyptiin.

Euroopan asetuonti vuosina 2019–2023 kasvoi peräti 94 prosenttia verrattuna edellisen viisivuotisjaksoon. Ukrainasta tuli alueen suurin aseiden tuoja, neljänneksi suurin maailmassa 4,9 prosentin osuudella. Vuosina 2014–2018 sen osuus oli 0,1 %. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Ukraina on saanut aseapua 30 maalta.