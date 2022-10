Venäjä on menettänyt yli neljänneksen Ka-52 -helikoptereistaan

Britannian puolustusministeriön tiistaisen tiedotuksen mukaan kahdeksan kuukauden aikana sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan, Venäjä on menettänyt yli neljänneksen Kamov Ka-52 Alligator -taisteluhelikoptereistaan, kertoo The Drive.

Ainakin 23 Venäjän Ka-52 Alligator -taisteluhelikoptereista on ammuttu alas tai kadonnut 24. helmikuuta tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Tämä on yli 25 prosenttia Venäjän ilmavoimien käytössä olevasta 90 Ka-52 -laivastosta ja lähes puolet Venäjän kaikista helikopteritappioista Ukrainassa.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä ei edelleenkään pysty ylläpitämään riittävää ilmaylivoimaa voidakseen luotettavasti toteuttaa tehokasta lähi-ilmatukea lähellä etulinjaa, ja sen tykistöammukset ovat vähissä.

– Venäjän komentajat turvautuvat todennäköisesti yhä useammin riskialttiiden taisteluhelikopteritehtävien suorittamiseen yhtenä harvoista vaihtoehdoista tarjota lähitukea joukoilleen.

Tappioluvut ovat yhteneviä riippumattoman Oryxin kanssa, joka seuraa visuaalisesti vahvistettuja sotatappioita.

Oryxin mukaan helmikuusta lähtien yhteensä 54 venäläistä helikopteria on tuhoutunut. Niistä 23 on Ka-52 -mallisia. Listalla on myös 12 Mi-8 Hip -kuljetushelikopteria, kolme Mi-24 ja viisi Mi-35 Hind -taisteluhelikopteria, kuusi Mi-28 Havoc – taisteluhelikopteria ja viisi tuntematonta roottorikonetta.

Oryx on pystynyt todentamaan vain 15 ukrainalaista helikopteritappiota.

The Drive muistuttaa, että nämä ovat visuaalisesti vahvistettuja tappioita, eli niitä on todennäköisesti enemmän. Laskelmat eivät myöskään ota huomioon taistelussa vaurioituneita koneita, jotka eivät ole enää taistelukelpoisia.