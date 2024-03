Venäjä on menettänyt 15 konetta kahdessa viikossa – asiantuntijoilta karu arvio

Venäjä tulee jatkamaan ilmaoperaatioita Ukrainan itäosissa suurista tappioista huolimatta, arvioi Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa arvioinnissaan.

Kahden viikon aikana hyökkääjä on menettänyt 15 lentokonetta. Pudotettujen koneiden joukossa on myös Venäjän moderneinta lentokalustoa, kuten SU-34-rynnäkkökoneita.

Aiemmin suuret tappiot ovat johtaneet Venäjän ilmaoperaatioiden hiipumiseen koko Ukrainan alueella. Nyt kuitenkin ISW:n mukaan näyttää siltä, että hyökkääjä tulee jatkamaan ilmaiskuja tappioista huolimatta.

ISW arvioi, että Venäjä pyrkii saavuttamaan ilmaylivoiman alueella tappioista välittämättä. Ilmaylivoiman avulla Venäjä kykenee raportin mukaan helpottamaan maajoukkojen etenemistä Avdijivkan alueella.

Ilmoitettu 15 koneen menetys on ISW:n arvion mukaan suuri isku Venäjän ilmavoimille, jonka vahvuudessa on raportin mukaan noin 300 erilaista Sukhoi-hävittäjää.