“Venäjä on kuin peluri, joka pisti kaiken peliin”

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podolyak vertaa Venäjää peliriippuvaiseen.

– Venäjä tänään – kasinon peluri, joka on ollut onnekas useita kertoja ja uskoo nyt kohtaloonsa. Joten se pisti kaiken peliin ja hävisi, Podolyak toteaa Twitterissä.

Podolyakin mukaan ehdottamalla neuvotteluja (eli käytännössä alueliitosten tunnustamista) Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa “saada rahansa takaisin” (engl. recoup).

– Onneksi Ukrainan puolustusvoimat ovat hyviä hoitamaan riippuvuuksia, Podolyak vitsailee.

Russia today – a gambler in casino who has been lucky several times and now believes in his destiny. So it went all-in… and lost. Today, by proposing "negotiations" (recognition of annexation), Putin wants to recoup. Fortunately, 🇺🇦 Armed Forces are good at treating addictions.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022