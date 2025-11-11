”Venäjä on kuin Nokia” – yllättävä vertaus Kremlin entisestä liittolaismaasta

Venäjän vaikutusvalta Etelä-Kaukasiassa on vähentynyt hyökkäyssodan alusta lähtien. Esimerkiksi Armenia on etääntynyt Moskovasta ja kääntänyt katseensa länteen.

– Venäjä on kuin Nokia. Connecting people, Armenian korkeimpiin turvallisuusviranomaisiin kuuluva henkilö tekee yllättävän vertauksen ruotsalaisen Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Nimettömänä esiintyvä päättäjä viittaa entisen matkapuhelinjätti Nokian sloganiin ihmisten yhdistämisestä. Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tehnyt vanhoista ystävistä vihollisia ja toisinpäin.

Armenian parlamentti äänesti tämän vuoden helmikuussa EU-jäsenyyshakemuksen valmistelemisen aloittamisen puolesta. Tätä pidettiin vielä muutama vuosi mahdottomana, koska Armenia on ollut Venäjän johtaman kollektiivisen turvallisuusjärjestö CSTO:n jäsen. Maassa on ollut myös venäläisten sotilastukikohtia.

Armenialaisen turvallisuusviranomaisen mukaan Venäjän valta on hiipumassa nopeasti Etelä-Kaukasiassa. Sille hänen mukaansa käy kuin Nokian matkapuhelimille, jotka elivät kukoistuskauttaan 1990- ja 2000-luvuilla ja sittemmin katosivat.

– Te lännessä näette vain Ukrainan sodan, ja sen kautta voi näyttää siltä, että Venäjä on yhä vahva. Te keskustelette Venäjän sotilaallisesta kapasiteetista tai siitä, etteivät pakotteenne ole purreet niin kuin olisitte toivoneet. Mutta me katsomme pohjois–etelä-akselia: kuinka paljon valtaa ja vaikutusvaltaa virtaa Moskovasta pois kartalla, hän sanoo SvD:lle.

Armenialainen turvallisuusviranomaisen mukaan Venäjän vaikutusvallan romahdusta kuvaa se, että venäläisjoukot ovat Vuoristo-Karabahin alueelta. Alueesta on käyty verisiä sotia Armenian ja sen arkkivihollisen Azerbaidžanin välillä. Armenialaiset pettyivät venäläisten toimettomuuteen, kun Azerbaidžan valtasi alueen vuonna 2023.

Venäläiset ovat hänen mukaansa poistuneet myös Armenian pääkaupunki Jerevanin lähellä sijaitsevalta Zvartnotsin lentokentältä. Lisäksi Venäjällä oli aiemmin tarkastuspisteitä Armenian ja Turkin rajalla.