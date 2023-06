Viron ulkoministeriön kansliapäällikkö Jonatan Vseviov sanoo Eesti Päevalehden haastattelussa, että Euroopan unionin 11. Venäjä-pakotepaketti valmistuu ” hetkenä minä hyvänsä”.

Hänen mukaansa Euroopassa on tapahtunut muutos sen suhteen, kuinka Venäjä-pakotepaketit ymmärretään.

– Sen sijaan, että keskitymme jokaiseen pakettiin erikseen ja toivomme sen muuttavan sodan kulkua, katsomme kokonaisuutta. Että hyökkäyksen kokonaishinta olisi mahdollisimman korkea, korkeampi kuin hyökkäyksen lopettamisen hinta. Ja että hyökkäyksen hinta kasvaisi koko ajan.

Kansliapäällikön mukaan ”olennaista on, missä suunnassa kuljemme”.

– Ja me kuljemme kohti pakotteiden koventamista. Että jossain Kremlissä haudotut toiveita siitä, että länsi alkaisi hiljalleen peruuttaa, tulisivat osoitettua turhiksi, ei sanoin vaan teoin.

Venäjä on ehdottomasti syyllinen kaikkiin rikoksiin Ukrainassa

Vseviov huomauttaa, ettei tarvitse odottaa jotain virallista vahvistusta Venäjän syyllisyydestä Kahovkan padon räjäyttämiseen.

– Venäjä on ehdottomasti syyllinen kaikkiin Ukrainan alueelle tällä hetkellä tapahtuviin sotarikoksiin ja sotatuhoihin. Se on syyllinen ennen kaikkea sen takia, että aloitti hyökkäyksen.

Yksittäisten sotarikosten lisäksi tulee käsitellä kaiken tuhon mahdollistanutta hyökkäysrikosta, josta ”vastuun kantavat valtionjohto eikä vain käskyläiset”.

– Joten ehdottomasti Venäjä on syyllinen aloitettuaan sodan. Samoin Venäjä on syyllinen kaikkiin tähän mennessä tehtyihin rikoksiin eikä syyllisyyttään voi paeta ikuisesti. Miten siis jatkossa? Jatkossa rikolliset joutuivat oikeuteen. Työskentelemme sen hyväksi, että se tapahtuu mahdollisimman pian.

Rikoksiin syyllistyneiden tuomitsemisen lisäksi ”Venäjällä on luonnollisesti velvollisuus maksaa ja korvata aiheuttamansa tuhot”. Ukrainan jälleenrakentaminen tulee aloittaa jo nyt ja siihen tarvitaan ukrainalaisten lisäksi länsimaita.

– Mutta loppujen lopuksi tästä kaikesta tulee hyökkääjän vastata rahallisesti. Etenemme myös siinä suunnassa, edellytys on tietysti, että sota loppuu ja loppumisen myötä voimme vaati korvauksia hyökkääjältä.

Ukrainalle tulee näyttää oven olevan auki Natoon

Viron näkökulmasta ei ole mieltä pohtia mahdollisia Ukrainalle tarjottavia puolustusliitto Naton jäsenyyden ulkopuolisia turvatakuita, joita Ranskan presidentti Emmanuel Macron esittänyt.

– Meidän viestimme on selvä: Euroopassa on ainoastaan yksi toimiva turvatakuu ja se on Naton 5. artikla. Yhdelläkään valtiolla ei ole oikeutta sanoa naapurilleen, millaista turvallisuuspolitiikkaa tämä harjoittaa ja millaista ei. Tässä mielessä ukrainalaisille tulee näyttää, että ovi Natoon on auki, ja että he myös todella liikkuvat sitä kohden.

Vseviov on optimistinen Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin suhteen. Tarpeen on saada enää Turkin parlamentin vahvistus.

– Uskon vakaasti, että Ruotsista tulee Naton jäsen ja toivoisin kovasti, että se tapahtuisi ennen Vilnan huippukokousta [heinäkuussa]. – Se riippuu ennen kaikkea Turkin päätöksistä ja sisäistä järjestelyistä. Mutta mitä olen viereltä seurannut neuvotteluja Ruotsin ja Naton, Ruotsin ja Turkin välillä, niin uskon kyllä ajan olevan jo kypsä.

Ei ole merkkejä Ukraina-väsymyksestä

Viro on kokoonsa nähden yksi läheisimpiä ja suurimpia Ukrainan tukijoita ja liittolaisia. Samoin virolaiset pelkäävät muun lännen väsyvän Ukrainan tukemiseen.

Vseviov huomauttaa, että länsimaiden väsymistä Ukrainan tukemiseen on pelätty 24. helmikuuta 2022 lähtien.

– Käytännön politiikan osalta en ole nähnyt tai kokenut minkäänlaista epäröintiä tai epäilyä. Tietysti olemme kaikki demokraattisia valtioita, joissa keskustelut ovat avoimia, johtajat väittelevät julkisuudessa hallitusten, oppositioiden ja yleisön kanssa. Se saattaa jättää vaikutelman, että olemme kaoottisemmat kuin tosiasiassa olemme.

Vseviov painottaa, että tärkeintä on tuen pitkä linja ja kehityskulku. Hänen mukaansa itse asiassa länsimaissa on oltu selvempiä teoissa kuin puheissa.

– Totta, voidaan olla tyytymättömiä liikkumisnopeuteemme, mutta minkäänlaista käännöstä tai murrosta ei ole missään näkyvissä. Toivon hartaasti, että kykenisimme sanallisesti olemaan yhtä selviä kuin olemme olleet toimissamme. Koska mitä selvempi viestimme ovat, sitä nopeammin Moskovassa ymmärretään, että se, mitä on aloitettu, on perspektiivitöntä.