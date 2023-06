”Miksi Emmanuel Macron pidättelee sotilaallista tukea Ukrainalle?”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti Bratislavassa järjestetyssä GLOBESEC-foorumissa Ukrainan puolustavan koko Eurooppaa. Macron myös väitti Ranskan nyt kuuntelevan Itä-Eurooppaa ja vaati Ukrainalle ”voimakkaita ja konkreettisia” turvatakuita.

German Marshall Fundissa vanhempana tutkijana ja ulkopolitiikan analyytikkona toimiva Ulrich Speck ihmettelee Macronin puheen yhteydessä ”miksi tämä sitten pidättelee sotilaallista tukea” Ukrainalle.

– Ja raskasta aseistusta, joka on oleellista sodan voittamiseksi, kysyy Speck Twitterissä.

Speck on jakanut twiittinsä yhteydessä palkkikaavioita, joista näkee Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Puolan, Saksan ja Italian toimittaneen enemmän raskasta aseistusta kuin Ranska. Ylipäätään koko kahdenvälisessä sotilaallisessa tuessa Ranska on Alankomaiden ja Italian perässä vasta sijalla 8.

– Ranskan panostus on verrattain vähäistä – erityisesti verrattuna Macronin kunnianhimoon olla keskeisessä asemassa Euroopan turvallisuudessa ja päästä keskeiseksi välittäjäksi mahdollisissa rauhanneuvotteluissa.

Speck huomauttaa, että jos ”Ukrainalle tarjottavan sotilaallisen tuen katsotaan olevan keskeisen aseman määrittäjä diplomatiassa ja neuvotteiluissa, tulisi Yhdysvaltojen johtaa suurella marginaalilla ja sitten Saksan, Puolan ja Ison-Britannian.”

– Ja ovat ne ”turvatakuun” millaiset tahansa, uskottavinta on, kun ne tarjoavat maat, jotka ovat kaikkein massiivisin tukeneet Ukrainaa nykyisessä sodassa Venäjän kanssa – mikä on selvä testi sitoutumisesta. Jälleen kerran Yhdysvallat johtaa suurella marginaalilla Ison-Britannian, Puolan ja Saksan seuratessa.

The French level of investment is relatively low — especially if compared to Macron's ambitions to play a leading role in European security, and to become the key broker in potential peace negotiations.

And future "security guarantees" in whatever form are most credible from countries who massively support Ukraine in its current war against Russia — which is the test case for commitment. That again puts the US on top by a wide margin, followed by the UK, Poland and Germany.

— Ulrich Speck (@ulrichspeck) June 1, 2023