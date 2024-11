Venäjä oli jo polvillaan – Sotatutkijan mukaan kaikki olisi voinut mennä toisin Ukrainassa

Pian väistyvän Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon päätös sallia rajauksin amerikkalaisten pitkän kantaman aseiden käyttö Venäjällä olevia kohteita vastaan on brittiasiantuntijan mukaan päätös Yhdysvaltain melkoisen heikon Ukraina-politiikan aikakaudelle.

– On varsin vaikeaa saada edes selville, mitä muuta Valkoinen talo yrittää tehdä nykyisin paitsi reagoida turhaan asioihin, sotatieteiden tohtori ja Britannian asevoimien evp-upseeri Mike Martin toteaa.

Nykyisin Britannian parlamentin jäsenenä ja arvostetun King’s College Londonin vierailevana vanhempana tutkijana toimiva Martin on tunnettu Ukrainan sodan kommentaattori.

Hän ruotii X:ssä lännen Ukraina-politiikkaa ja sen keskeisiä virheitä ja harhakuvitelmia.

Martinin mukaan nykyiset ratkaisut Ukrainalle annetuista aseista ja niiden käytöstä kuuluvat jatkumoon, jonka juuret vievät aina vuoteen 2014.

Länsimainen keskustelu on Martinin mukaan seurannut koko ajan jotakuinkin samaa kaavaa.

Ensin aloitetaan pohdinta siitä, pitäisikö Ukrainalle antaa tietty asejärjestelmä tai kyky, koska siitä olisi etua Venäjää vastaan. Tässä vaiheessa joku kuitenkin aina muistuttaa, ettei näin voida tehdä, koska tämä eskaloisi sotaa ja ”Venäjä on pelottava, emmekä halua provosoida heitä”. Pitkän ajan kuluttua asejärjestelmä tai kyky kuitenkin annetaan, Martin listaa.

– Ja samalla Ukraina on luovuttanut kuukausia ja kuukausia sotilaallista etua, sallien Venäjän vakiinnuttaa tilannetta ja kasata joukkojaan, asiantuntija sadattelee.

Sama dynamiikka on Mike Martinin mukaan nähty lähes jokaisen merkittävän aseavun askeleen kohdalla. Hän listaa esimerkkeinä muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjukset, pitkän kantaman tykistöaseet ja hävittäjäkoneet.

– Kaikkien kohdalla Yhdysvallat sanoi ensin, ettei kyseistä asejärjestelmää haluta antaa, koska tämä eskaloisi sotaa ja provosoisi Venäjää, tutkija toteaa.

– En tiedä, kuinka monta kertaa tämä pitää sanoa, mutta et voi eskaloida naapurimaahan kohdistuvaa kansanmurhanomaista hyökkäystä, jossa lapsia kidnapataan ja viedään Venäjälle, hän jatkaa.

Ydinaseista puhumista Mike Martin pitää olkiukkona. Hänen mukaansa niitä koskeva päätöksenteko seuraa yhä samaa läntisten ydinasevaltojen ja Venäjän välistä pelotelogiikkaa kuin aina ennenkin.

– Olemme siis jokaisessa tämän konfliktin vaiheessa vapaaehtoisesti luovuttaneet sotilaallisen edun Venäjälle viivyttämällä Ukrainan kykyjen parantamista. Tämä on täysin rikollista.

Mike Martinin mukaan nämä päätökset Ukrainan tuesta olisivat oikeaan aikaan tehtyinä voineet muuttaa kaiken – ja jo sodan alkuvaiheessa.

– Vuonna 2022 oli vaihe, jossa Venäjä oli polvillaan ja konflikti olisi voinut lähteä toiseen suuntaan – ja länsi soi Venäjälle tilaa hengähtää, hän toteaa.

Ei muutoksia

Asiantuntijan mukaan päätös sallia pitkän kantaman aseiden käyttö Ukrainan miehittämien Venäjän Kurskin alueiden puolustamiseen ja tätä seuraavat Ranskan ja Britannian vastaavat ratkaisut eivät tuo suuria muutoksia rintaman tilanteeseen.

– Taktisessa mielessä kyse on siitä, että Ukraina voi iskeä sen aseiden kantaman ulkopuolella nyt olevia Venäjän joukkoja vastaan. Mutta sen [Ukraina] tykistö ampuu jo nyt Venäjän alueelta Venäjälle, joten käytännössä kyse on vain pienestä lisästä kantamaan.

Amerikkalaisten ratkaisu saattaa mahdollistaa iskuja Venäjälle tulleita pohjoiskorealaisia joukkoja vastaan. Lisäksi kyseessä on Mike Martinin mukaan signaali siitä, että Bidenin hallinto on valmis tukemaan Venäjän alueen ukrainalaista miehitystä. Kyse on oletettavasti pelinappulasta mahdollisissa neuvotteluissa Venäjän kanssa.

– Tässä kohtaa kaikki kuitenkin leviää käsiin, sotatutkija lataa.

Hän varoittaa Yhdysvaltain tulevan presidentti Donald Trumpin viestimästä halusta neuvotella ja ”välttää eskalaatiota molemmilta puolilta”.

– Trump näkee tämän [länsimaisten aseiden entistä laajemman käytön] eskaloivana. Hän on tullut tunnetuksi vastustajiensa päätösten perumisesta vain sillä perusteella, että ne ovat hänen vastustajiensa päätöksiä.

Mikäli Yhdysvaltain seuraava hallinto peruu päätöksen iskuista Venäjän alueelle, lähettäisi se Martinin mukaan täysin väärät signaalit.

Valkoisen talon ratkaisu on tutkijan mielestä joka tapauksessa ”liian vähän, liian myöhään, liian sekavaa ja mahdollisesti jopa kääntyy itseään vastaan”.

– Kuvitelkaa, jos Yhdysvallat olisi antanut ATACMS-tykistöohjukset Ukrainalle jo pari vuotta sitten ja myös sallinut Ukrainan käyttää niitä täysimittaisesti Venäjän alueelle. Kantaman sisällä olisivat olleet esimerkiksi Krim ja Kertshin silta.

Hän kehottaa miettimään samaa myös muiden pitkän tuskailun takana olleiden asejärjestelmien kohdalla.

– Totuus nimittäin on, että länsi on jo sodassa Venäjän kanssa, ja ukrainalaiset taistelevat ja kaatuvat puolestamme.

Mitä pidempään Ukrainan riittävän tukemisen kanssa viivytellään sitä todennäköisempää on hänen mukaansa, että joudumme lopulta taistelemaan ja kaatumaan itse.

– Geopolitiikassa on yksinkertainen sääntö: mitä pidempään viivyttelet pelotteen kanssa, sitä kalliimmaksi sen rakentaminen käy. Tämä näyttää olevan opetus, jota meidän on mahdotonta omaksua.

