Pohjois-Korean tv-ohjelma esittelee hallinnon heikkoutta

Pohjois-Korea on perinteisesti esittänyt kansalaisilleen propagandaa, jossa maata kuvaillaan maan päälliseksi paratiisiksi. Nyt diktaattori Kim Jong-un on kokeillut uutta lähestymistapaa. Televisioon on nimittäin ilmestynyt sarja, joka käsittelee Pohjois-Korean hallinnon heikkouksia ja ongelmia. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Kyseessä on 22-osainen Uusi kevät Paekhakin tasangolla -draamasarja, joka kuvaa Pohjois-Koreassa rehottavaa arkipäivän korruptiota ja vääryyksiä. Sarjassa virkamiehet kavaltavat viljaa, maanviljelijät eivät saavuta tuotantotavoitteitaan ja työläiset lahjovat esimiehiään.

Sarjassa kuvataan poikkeuksellisesti myös perheriitoja, joita kommunistisessa utopiassa ja paratiisissa ei aiemman virallisen linjan mukaan pitäisi olla.

Asiantuntijoiden mukaan sarjalla pyritään hallitsemaan kansalaisten odotuksia ja saada heidät yhdistymään maan monien vaikeuksien voittamiseksi. Yllättävän rehellisellä ongelmien kuvauksella Pohjois-Korean hallinto vastaa myös siihen haasteeseen, että aiempi propaganda on menettänyt uskottavuuttaan. Tämä johtuu siitä, että etenkin kaupunkilaiset ja nuoret pohjoiskorealaiset pääsevät salaa seuraamaan ulkomaista uutis- ja viihdesisältöä.

Pohjois-Korean median mukaan sarjasta tuli hitti.

– Sarja vangitsi yleisönsä, koska se oli ennen kaikkea todenmukainen, valtion julkaisema kuukausilehti kertoo.

Sankarillinen virkamies ratkaisee ongelmia

Sarjan päähenkilö on Pohjois-Korean työväenpuolueen virkamies, joka taistelee korruptiota ja byrokratiaa vastaan. Virkamies haluaa auttaa kylää tuottamaan yhä enemmän satoa, mutta vastoinkäymisiä on paljon.

Sarjan alussa virkamiehen vaimo pettyy, koska perhe muuttaa syrjäseudulle. Uudella asuinalueella infrastruktuuri on heikkoa ja harvoilla nuorilla on mahdollisuus yliopistoon. Sarjassa pahikset tarjoavat lahjuksia saadakseen etuoikeuksia, ja yksi nainen painostaa poikansa eri taustasta tulevaa tyttöystävää jättämään tämän.

Asiantuntijoiden mukaan juonenkäänteet tuovat poikkeuksellisella tavalla esiin kaupunkien maaseutualueiden välisiä sosiaalisia eroja sekä laajalle levinnyttä epäluottamusta korruptoituneisiin puoluevirkamiehiin. Romanttinen sivujuoni puolestaan tuo esille flirttailua ja sydänsuruja, jotka ovat harvinaisia teemoja pohjoiskorealaisessa televisiossa.

Sarja ei kuitenkaan kokonaan hylkää perinteistä propagandaa, koska siinä Pohjois-Korea esitetään haasteista huolimatta modernina valtiona. Ruokaa on runsaasti ja uusia taloja rakennetaan. Ihmiset käyttävät sarjassa älypuhelimia ja tietokoneita. Kouluissa oppilaat lennättävät drooneja.

– Minusta tulee menestyjä ja varmistan, että torjunta-aineet ja lannoitteet levitetään tämän droonin avulla, kekseliäs tyttö kertoo sarjassa äidilleen.