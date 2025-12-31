Venäjä myöntää pudottaneensa ukrainalaisdroonit satojen kilometrien päässä Valdaista

Venäjä jatkaa väitteitään droonihyökkäyksestä Vladimir Putinin Valdain residenssiä vastaan. Venäjän ilmatorjuntaohjusjoukkojen komentaja, kenraalimajuri Aleksandr Romanenkov väitti, että Ukrainan 91 droonin lennokkihyökkäys Valdain residenssiä vastaan torjuttiin Brjanskin, Smolenskin, Tverin ja Novgorodin alueilla, kertoo The Moscow Times.

Hyökkäysdrooneja oli yhteensä 91 ja niistä 50 torjuttiin Brjanskin ja Smolenskin alueilla, jotka sijaitsevat noin 520 kilometrin päässä Putinin residenssistä. Brjansk ja Smolensk on säännöllisesti Ukrainan drooni-iskujen kohteina.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt on kommentoinut väitettä viestipalvelu X:ssä.

– Moskovassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa sanotaan, että Putinin Valdain residenssiä vastaan hyökänneet ukrainalaisdroonit ammuttiin alas ”satojen kilometrien päässä” Valdaista. Mutta eihän tällöin voida mitenkään tietää niiden suuntana olleen Valdai. Tarina muuttuu yhä sakeammaksi, ihmettelee Bildt.