Venäjä menetti yli 10000 ajoneuvoa Ukrainassa vuonna 2024

Venäjä menetti vuoden 2024 aikana reippaasti yli 10 000 ajoneuvoa hyökkäyssodassaan Ukrainaan. Samalla se on kuitenkin pystynyt etenemään rintamalla hitaasti, mutta varmasti. Myös Ukraina on kyennyt pieniin aluevoittoihin.

Yhdysvaltalainen Ukrainan sotaa tiiviisti seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo viestipalvelu X:ssä, että Venäjä menetti yli 3 000 panssarivaunua ja lähes 9 000 panssaroitua ajoneuvoa viime vuonna. Menetystahti on ISW:n mukaan todennäköisesti kestämätön.

– Venäjän joukot ovat tiettävästi käyttäneet vähemmän panssaroituja ajoneuvoja hyökkäyksissä rintamalinjan aktiivisimmilla alueilla viime viikkoina, mahdollisesti säästääkseen näitä ajoneuvoja, kun neuvostoajan varastot hupenevat, ISW analysoi X-viestissään.

Ajatushautomon mukaan myös sotilaista on Venäjällä puutetta. Se kertoo hyökkääjän edelleen nostavan taloudellisia kannustimia uusien värväysten toivossa.

Merkittävistä ongelmista huolimatta venäläiset ovat kyenneet etenemään rintamalla ainakin Kreminnan, Toretskin, Pokrovskin ja Kurah’oven alueilla. Samalla Ukraina on onnistunut saamaan joitakin asemiaan takaisin Kreminnan lähettyvillä ja se on kyennyt pitämään asemiaan Kurah’oven tuntumassa.

Ukraina myös jatkaa iskujaan Venäjän sisällä. Viimeisimpänä se iski Laukaansuun sataman kaasuterminaaliin Leningradin alueella, Suomenlahden rannalla. Isku tehtiin mitä ilmeisimmin lennokeita hyödyntäen.

Sota Ukrainassa siis jatkuu hyvin intensiivisenä. Eilen ukrainalainen uutissivusto Ukrinform kertoi, että vain yhden vuorokauden aikana käytiin 148 erillistä taistelua eri puolilla etulinjaa.

NEW: Ukrainian forces reportedly destroyed or damaged over 3,000 Russian tanks and almost 9,000 armored vehicles in 2024 as Russia continues to accrue vehicle losses that are likely unsustainable in the medium-term. Russian forces have reportedly been using fewer armored vehicles… pic.twitter.com/ijZza1Q7yi

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 4, 2025