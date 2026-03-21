Venäjä menetti arvokkaan helikopterin – Ukraina iskee tavalla, jota ei osata torjua

Venäjän asevoimien kerrotaan menettäneen Ukrainassa jälleen arvokkaan Ka-52-taisteluhelikopterin. Tapausta ei ole vahvistettu virallisesti, mutta kopterin tuhoutumisesta on kerrottu sosiaalisessa mediassa.

Venäjän ilmavoimia lähellä oleva Fighterbomber-nimellä kirjoittava tunnettu sotakommentaattori tilittää menetyksestä Telegramissa. Tilillä kerrotaan asiantuntevasti erityisesti Venäjän ilmavoimien toiminnasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Aamu ei alkanut hyvin. Taas yksi kone menetetty. Syyt yhä epäselviä, päivityksessä todetaan.

Kirjoituksessa annetaan kuitenkin ymmärtää, että kopterin tuhon takana oli ukrainalainen FPV-lennokki. Niiltä puolustautuminen vaikuttaa olevan hankalaa venäläisille.

– On selvää, että kaikki asentavat nyt kuumeisesti hätävarjeluna elektronisen sodankäynnin järjestelmiä helikoptereihin kohdistuvien FPV-droonien hyökkäysten varalle.

Venäläisbloggari paljastaa, että kuljetushelikopterien miehistöt ovat jo asentaneet ”omalla riskillä” kotikutoisia elektronisen sodankäynnin laitteita koneisiinsa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Puolustusteollisuus on kehittänyt tähän jotakin jo kokonaisen vuoden, mutta kaikki se on jostain syystä yhä jossain toisella planeetalla, päivityksessä tilitetään.

Kirjoituksessa kerrotaan käytännössä kaikkien Ukrainassa lentävien venäläisten Mi-8-kuljetushelikopterien miehistöjen kantavan mukanaan myös haulikoita lennokkien varalle. Kaikkea tätä hän kuitenkin kuvaa riittämättömäksi ja tehottomaksi.

Taisteluhelikopterien kohdalla ongelman kerrotaan olevan, ettei tarkoitukseen sopivia sotilaskäyttöön tarkoitettuja järjestelmiä ole. Pelkona on asiantuntijan mukaan, että jälkikäteen viritelty järjestelmä ”tappaisi itse helikopterin”, jota sen pitäisi suojata.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Luotto Venäjän sodanjohtoon ei ole suuri.

Sotabloggari kirjoittaa ”isojen pomojen” alkaneen ottaa Ukrainan lennokkien helikoptereille muodostavan uhan vakavissaan vasta nyt.

– Jos he eivät keksi mitään, joudumme sitten turvautumaan vaihtoehtoihin, joita käytetään jo helikoptereissa ja jotka ilmeisesti eivät vielä ole tappaneet ketään. Ehkä puolustusteollisuuskin ehtii sitten mukaan.