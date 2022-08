”Venäjä luulee Lenin-patsaiden pystyttämisen tuovan tukea Ukrainassa”

Hyökkääjä pyrkii vakauttamaan miehittämänsä Luhanskin tilanteen niin kutsuttuun ”pehmeään miehitykseen” muun muassa karkottamalla alueelta kaikki ukrainamieliset, kirjoittaa Donbassin alueen talouteen perehtynyt Brian Milakovsky OpenDemocracy-julkaisussa.

Väite pyrkimyksestä Luhanskin pehmeään miehitykseen perustuu Milakovskyn mukaan siihen, että alueelta paenneiden ukrainalaisten kertomukset hallinnan välineistä painottuvat enemmän pidätyksiin, pelotteluun ja nöyryytyksiin kuin vaikkapa Butšan kaltaisiin kidutukseen ja teloituksiin. Hän kuitenkin toteaa olevan mahdollista, että tieto samankaltaisista hirmuteoista olisi saatu piilotettua.

Keinot jäljelle jäävien asukkaiden tuen saamiseen ovat hänen mukaansa erikoisia.

– Venäjä vaikuttaa luulevan, että jos se pakottaa ukrainamieliset pois, sulkee veteraanit vankilaan, pystyttää uudelleen Lenin-patsaita ja järjestää paljon yleisiä vapaapäiviä, suurin osa Pohjois-Luhanskista tukee miehitystä, Milakovsky kirjoittaa aiheeseen liittyvässä Twitter-ketjussaan.

Osa karkotusten jälkeen jäljelle jääneistä onkin valmis sopeutumaan elämään miehityshallinnon alla mikäli elintaso pysyy riittävän hyvänä. Kyseessä on kuitenkin vähemmistö. Hänen mukaansa vaikkapa hyvin harvat virkamiehet ovat suostuneet yhteistyöhön.

– Myös suurin osa alueen väestöstä vastustaa sitä kiivaasti, mutta he ovat nyt pääosin karkotettuja. Jäljellä on suuri, epäselvä ryhmä ihmisiä jotka sopeutuvat, jos elämä on siedettävää miehitetyillä alueilla, Milakovsky kirjoittaa.

Heidänkin tukensa kuitenkin riippuu elintasosta. Kremlin ansioluettelo edes siedettävän taloustilanteen ylläpitämisestä miehitetyillä alueilla Milakovsky kuvaa surkeaksi.

– Paikalliset ovat huolestuneita elintarvikkeiden erittäin korkeista hinnoista, jotka eivät ole enää laadukasta ukrainalaista lihaa, maitotuotteita ja säilykkeitä, joihin he ovat tottuneet, vaan venäläisiä, valkovenäläisiä ja ”luhanskin kansantasavaltalaisia” säilykkeitä. Kuinka kauan Venäjä pystyy ylläpitämään ”pehmeää” miehitystä, jos elintaso laskee tätä vauhtia? Sitä meidän pitää jatkossa seurata, hän toteaa.