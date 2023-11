Venäjä löysi uuden keinon saada sotilaita armeijaan – ”Kreml tarvitsee tykinruokaa”

Venäjän armeija on saanut todeta, että kiinnostus sen tarjoamiin sopimuksiin on vähentynyt.

Yleinen liikekannallepano ei kuitenkaan ole suosittu toimenpide, ja yleisesti on arveltu, ettei tähän haluta turvautua ennen ensi maaliskuun presidentinvaaleja.

Siksi rekrytointiin on kehitetty uusi keino. Sopimuspohjaista miehistöä on päätetty koota velallisista, kertoo Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko X-viestialustalla.

– Kreml tarvitsee uutta tykinruokaa, hän toteaa.

Kaikkien lainanottajien tiedot on Heratshenkon siirretty maan puolustusministeriölle.

– Nyt velallisella on kaksi vaihtoehtoa: maksa tai mene sotimaan.

Vuoden kolmanneksella neljänneksellä venäläispankit siirsivät erääntyneitä lainoja perintäpalveluille ennätykselliset 75 miljardia ruplaa (noin 800 miljoonaa dollaria).

Heratshenkon mukaan keskimääräinen venäläisvelallinen on luottokorttia käyttävä, suhteellisen korkeasti koulutettu noin 40-vuotias, jolla on perhe elätettävänään. Taloudellinen hyötyminen voi olla yksi asia, millä heitä houkutellaan rintamalle.

