Venäjä lähettää tuomittuja murhaajia Ukrainaan sotimaan – ”Luulin tulevani hulluksi”

Venäjällä on Ukrainan sodan aikana armahdettu useita tuomittuja murhaajia ja lähetetty heidät sotimaan Ukrainaan. Nyt uhrien omaiset kertovat The Washington Postille, miten presidentti Vladimir Putinin armahdukset herättävät heissä raivon ja epäluulon tunteita.

Oksana Pekhteleva kertoo vastaanottaneensa kuvan tyttärensä murhasta tuomitusta miehestä. Kuvaa ei kuitenkaan oltu otettu vankilassa, vaan murhaaja Vladislav Kanyus ikuistettiin Venäjän armeijan univormussa, muiden sotilaiden ympäröimänä. Kanyus on tuomittu tyttöystävänsä, Pekhtelevan tyttären, erittäin raasta murhasta. Kuva ja tieto Kanyuksen vapauttamisesta tuli Pekhtelevalle järkytyksenä.

– Luulin olevani tulossa hulluksi, zoomasin kuvaa ja tuijotin epäluuloisena hänen kasvojaan, hän kertoo.

Kanyus ei ole ainoa Ukrainaan lähetetty ex-vanki. Arvioiden mukaan Venäjän puolustusministeriö on rekrytoinut tämän vuoden aikana peräti 100 000 taistelijaa maan vankiloista ja rangaistussiirtoloista. Vastineeksi Ukrainaan taistelemaan lähteneiden rangaistuksia lyhennetään, eikä Venäjän tarvitse julistaa uutta liikekannallepanoa ensi vuoden presidentinvaalien alla.

Kreml seisoo linjansa takana, eivätkä useimmat tapaukset ylitä uutiskynnystä. Kanyus vapautettiin salaa huhtikuussa, eivätkä viranomaiset informoineet uhrin omaisia päätöksestä kun vasta marraskuussa. Monet omaiset ja uhrit eivät uskalla nostaa asiasta meteliä, sillä Kremlin politiikan arvosteleminen rikkoo Venäjällä käytännössä vallitsevaa sotasensuuria.

Ihmisoikeusjärjestöt ja aktivistit varoittavat nyt seurauksista, kun väkivallanteoista tuomitut jonain päivänä palaavat kotiin rintamalta. Valvontakoneisto estää keskustelun asiasta, kertoo perheväkivaltaa vastaan työskentelevä aktivisti Alena Popova. Hän ja hänen taustajärjestönsä on luokiteltu ulkomaalaisiksi agenteiksi Venäjän viranomaisten toimesta.

– Kaikki tämä estää meitä paljastamasta ongelman todellisen laajuuden. Nämä ihmiset palaavat sodasta posttraumaattisen stressihäiriön kanssa – heidän käsissään oli verta jo ennestään, ja nyt he ovat olleet Ukrainassa tappamassa enemmän ihmisiä – ja he näkevät että koko järjestelmä tukee heitä, joten he tuntevat olevansa rangaistusten ulottumattomissa.

Murhatun tyttären äiti Oksana Pekhteleva perheineen vaatii paikallisen syyttäjänviraston toimintaa selvitettäväksi. Virasto tuki Kanyuksen armahtamista, eikä perhettä ole lainmukaisesti pidetty ajan tasalla tuomitun liikkeistä.

– Kaikki tämä on nöyryyttänyt meitä suunnattomasti, eikä kukaan halua kantaa vastuuta. Lakia rikotaan räikeästi, miksi valtiomme kohtelee meitä näin törkeästi?