Venäjä kiertää öljyn hintakattoa “aavelaivojen” avulla

Venäläistä öljyä viedään edelleen maailmalle ohi pakotteiden ja hintakattoa kierretään, kertoo Wall Street Journal.

Länsimaat ovat asettaneet venäläisellä öljylle hintakaton, jonka vuoksi Venäjä on joutunut myymään öljyä erittäin halvalla. Venäjällä on kuitenkin kehitetty tapoja pakotteiden kiertämiseen.

Keskeinen toimija öljynviennissä on esimerkiksi rahtiyritys Beks, joka on rekisteröity Turkkiin. Yritys on viime vuosien aikana laajentunut voimakkaasti öljyalusten omistajaksi ja öljynkuljetukseen.

Yhtiö on viime vuosina ostanut kymmeniä aluksia sekä hankkinut laivanvarustamoja. Monet hankituista aluksista ovat vanhentuneita öljytankkereita.

WSJ:n tietojen mukaan Beks ja sen kaltaiset yritykset kuljettavat venäläistä öljyä eri puolille maailmaa. Keskeistä on avittaa Venäjää välttämään länsimaisia pakotteita ja jatkaa öljynvientiä Ukrainan sodan rahoittamiseksi.

Kuljetukset voivat edistää pakotteiden kiertämistä jättämällä noudattamatta alan yleisiä vakuutus- ja turvallisuuskäytäntöjä. Monet aluksista ovat käyttöikänsä loppupäässä. Yhtiöiden toiminnassa herää siis myös pakotteiden kiertämisen lisäksi turvallisuushuolia.

Venäläistä öljyä myydään usein eri maiden yritysten kautta, jotka omistavat öljyä kuljettavat alukset. Yritysten omistajuudet voivat olla monimutkaisia ja ulottua eri maihin, mikä vaikeuttaa pakotteiden noudattamisen seurantaa.

Monet yritykset, kuten mainittu Beks, ostavat vanhoja öljytankkereita. Näitä vanhoja aluksia voidaan käyttää öljyn kuljettamiseen, mutta niiden ikääntyessä niissä voi ilmetä turvallisuusriskejä ja muita ongelmia. WSJ raportoi ilmenneistä vaarallisista tilanteista, joissa aluksilla on esimerkiksi syttynyt tulipaloja.

Lisäksi yritykset saattavat välttää perinteisiä vakuutusjärjestelmiä, joita yleisesti käytetään kaupallisessa merenkulussa. Tämä voi osaltaan liittyä pakotteiden välttämiseen ja yritysten pyrkimyksiin toimia perinteisten järjestelmien ulkopuolella. Yritykset voivat myös hyödyntää venäläisiä vakuutuksia, jotka on luotu Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Monet maat, kuten Turkki, ovat laajentaneet kauppaa Venäjän kanssa, vaikka Venäjää vastaan on asetettu pakotteita. Tällainen yhteistyö voi helpottaa pakotteiden kiertämistä ja öljyn myyntiä pakotteiden ohi.