Venäjä kehittää dronentunnistimia, mutta onko niistä yhtään mihinkään?

Venäjä on talvesta asti kehittänyt Ukrainan rintamalla käytettävää akustiikkaan ja perustuvaa tunnistuslaitetta droonien varalle. Kesäkuussa niitä lähetettiin sotilaiden käyttöön Ukrainan rintamalle.

Malik-nimisen tunnistuslaitteen on kehittänyt Tšetšenian Groznyissa toimiva Tallamho-yritys. Valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Malikin kehittäminen alkoi tilanteesta, jossa Venäjän taistelijat ajoivat autolla ja heitä seurasi Ukrainan drone. Auton kuljettaja pyysi muita tarkkailemaan dronen liikkeitä, jotta voisi tehdä viime hetkellä väistöliikkeen, jos drone hyökkäisi. Tehtävä oli kuitenkin vaikea, koska auton katto haittasi näkyvyyttä. He tulivat ajatelleeksi, että olisipa kamera.

Nyt käyttöön otettu Malik tunnistaa lähestyvän dronen sekä kameransa että sen äänijäljen perusteella. Malik-laitteiden testauksesta vastasivat Groznyissa sijaitsevan Venäjän asevoimien erikoisjoukkojen korkeakoulun opiskelijat. Laitteita on kahtena eri versiona. On kiinteä, jonka voi kiinnittää esimerkiksi autoon tai juoksuhautaan sekä mobiiliversio, joka kiinnitetään sotilaan suojaliiviin.

Malikin todettiin testeissä tunnistavan kaupallisen Mavic-3 -dronen kamerallaan 330 metrin päästä. Pimeässä Malik tunnisti 135 metrin korkeudessa olevan dronen. Suunnittelutoimisto Tallamhon mukaan korkeus on aivan riittävä, koska ukrainalaiset eivät pudota räjähteitä droneista kuin vasta 80–100 metrin korkeudesta.

Lisäksi Malik käyttää infrapunaan perustuvaa tunnistusta. Kiinteä Malik tunnistaa dronen noin 600 metrin etäisyydeltä. Kiinnitettävä miniversio Malikista tunnisti vielä pidemmältä: runsaan 800 metrin etäisyydeltä. Tassin uutisen mukaan Malikit tunnistavat lähestyvät dronet melusta silloin, kun ihmiskorva ei ääntä erota.

Mitään erityisen tarkkaa informaatiota Malik-laitteiden akustisesta tunnistuskyvystä eivät venäläiset uutislähteet tarjoa. Kenties niin on tarkoituskin, sillä silloin sen saisi tietää myös Ukraina. Toinen vaihtoehto on, että venäläisen teknologian tunnistuskyky on vielä sen verran kehittymätöntä, että yksityiskohtien kertominen olisi lähinnä noloa.

Ukraina on nimittäin kehittänyt tätä tunnistuskykyä ja innovaatioita ilmatorjunnalleen ainakin Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen ensi päivistä asti. Yhtenä sen innovaatioista, mutta vain yhtenä, on jo aiemmin tunnettu yli 8000 tolppiin kiinnitetyn android-puhelimen muodostama tunnistusverkko. Se vahtii Venäjän saapuvia droneja ja välittää tiedot Ukrainan asevoimien järjestelmään. Monet lahjoitusvaroin hankitut älypuhelimet on jo ehditty korvata tehokkaammilla mikrofoneilla. Dronentunnistus on joukkoistettu myös älypuhelinsovellukseen, jossa henkilöytensä varmistaneet ukrainalaiset voivat välttää havainnot tuoreeltaan asevoimille.

Lisäksi Ukrainalla on Zvook-laitteiden verkko, joka on jo laajasti käytössä noin 270 laitteen voimin. Pian niitä tulee lisää, kun verkko-operaattori Kyivstar ryhtyy asentamaan tunnistimia tukiasemamastoihinsa. Kahdella peilillä varustettu erikoismikrofoni välittää dronehavainnot noin 12 sekunnissa Ukrainan asevoimien havaintojärjestelmään. Zvookin käyttämät tehokkaat mikrofonit ja niiden havaintoja analysoivat algoritmit pystyvät tunnistamaan Venäjän lähettämät hyökkäysdronet noin viiden kilometrin päästä. Venäjän ilmatorjuntaohjuksen Zvook tunnistaa jo seitsemän kilometrin päästä.

Ukrainan järjestelmä on niin tehokas, että The Economist -lehden mukaan venäläiset yrittävät jo vaimentaa ja muuntaa omien lennokkiensa ääntä, jotta ne eivät jäisi niin herkästi kiinni Ukrainassa ja tulisi tuhotuiksi. Tässä kontekstissa on hyvä Venäjän sotilaiden kannalta, että he voivat uudella Malik-laitteella tunnistaa kaupallisen räjähdedronen ilmasta. Se voi pelastaa yksittäisen sotilaan hengen.

Mutta Malik-tunnistuslaite on niin kaukana Ukrainan kyvykkyydestä, että on kenties puhuttava ennemminkin juuri hengenpelastusteknologiasta kuin mistään sotaan vaikuttavasta.

