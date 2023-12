Venäjä käytti ”superasettaan” – brittitiedustelulta kylmä arvio

Venäjä on käyttänyt hypersoonista ballistista ohjustaan, joka kulkee nimellä AS-24 Killjoy, todennäköisesti nyt ensimmäistä kertaa sitten elokuun, kertoo brittitiedustelu raportissaan.

Venäjä käytti ilmasta laukaistavaa ohjusta 14. joulukuuta, jonka kohde oli arvion mukaan sotilaslentokenttä keskisessä Ukrainassa.

Killjoy on yksi kuudesta ”superaseesta”, jotka presidentti Vladimir Putin esitteli vuonna 2018 ja sille on ajateltu merkittävää roolia Venäjän tulevassa sotilaallisessa strategiassa.

Ukrainan sodassa Venäjä on säästellyt asetta kohteisiin, jotka se näkee erityisen arvokkaina ja tarkasti puolustettuina, brittitiedustelu kertoo X-viestialustalla.

Killjoyn tehokkuus taisteluissa on kuitenkin ollut ristiriitaista, sillä moni laukaisuista on mennyt ohi suunnitellusta kohteesta. Brittitiedustelun mukaan Ukraina on onnistunut myös torjumaan iskuja, vaikka järjestelmän on väitetty olevan ”voittamaton”.