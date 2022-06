Venäjä käytti erikoista asetta 1960-luvulta – ovatko uudet ohjukset lopussa?

Iso-Britannian tiedustelutietojen mukaan Venäjä on todennäköisesti käyttänyt Ukrainassa 1960-luvulta peräisin olevia ohjuksia.

Kh-22 -risteilyohjusten käytön kerrotaan alkaneen huhtikuussa. Ne ovat painavia, ilmasta laukaistavia meritorjuntaohjuksia, joita hyökkääjä on Ukrainassa käyttänyt maakohteita vastaan.

5,5 tonnin painoiset ohjukset valmistettiin alun perin lentotukialusten tuhoamiseen ydinkärkiä käyttäen. Maakohteisiin iskiessä ilman ydinkärkeä niitä kuvataan hyvin epätarkoiksi, ja siksi ne voivat aiheuttaa suurta tahatonta vahinkoa ja siviiliuhreja.

Brittitiedustelu pitää mahdollisena, että hyökkääjä joutuu turvautumaan vanhoihin, epätehokkaisiin ohjuksiin, sillä uudet ohjukset alkavat olla lopussa. Toisena mahdollisena syynä mainitaan se, että Ukrainan ilmapuolustus kykenee edelleen estämään hyökkääjän ilmaiskuja suuressa osassa maata.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2022