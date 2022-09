Venäjä käyttänyt iranilaista dronea Ukrainassa – “varastot hupenemassa”

Venäjä on erittäin todennäköisesti käyttänyt iranilaisia droneja Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö.

– Syyskuun 13. päivänä 2022 Ukrainan viranomaiset ilmoittivat, että heidän joukkonsa olivat ampuneet alas Shahed-136 UAV:n lähellä Kupianskia, ministeriö kertoo Twitterissä.

Puolustusministeriön mukaan iranilainen Shahed-136 on yksisuuntainen hyökkäysdrone, jonka kantama on noin 2 500 kilometriä. Samanlaisia järjestelmiä on todennäköisesti käytetty aiemmin Lähi-idän hyökkäyksissä.

Britannian tiedustelun mukaan Venäjä on lähes varmasti hankkimassa lisää kalustoa muista lännen pakotteiden kohteina olevista maista, kuten Iranista ja Pohjois-Koreasta, koska omat varastot ovat hupenemassa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 September 2022

